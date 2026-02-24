Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα χαμένα βίντεο – Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του Μπακαΐμη

Ένταση σημειώθηκε κατά τη δικαστική διαδικασία για την υπόθεση των Τεμπών, που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μετά την απόρριψη αιτήματος συγγενών θυμάτων για την κλήση προς κατάθεση του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη και της γραμματέως του.

Η μήνυση που είχε υποβάλει η Μαρία Καρυστιανού και άλλοι συγγενείς θυμάτων σε βάρος του Εφέτη Ανακριτή κρίθηκε αβάσιμη στην ουσία της από την Αντεισαγγελέα.

Οι συγγενείς είχαν ζητήσει την κλήση τους (και είχαν καταθέσει μήνυση) κατηγορώντας τον ανακριτή ότι δεν συμπεριέλαβε στη δικογραφία κρίσιμα στοιχεία, συγκεκριμένα 683.000 αρχεία ήχου και εικόνας, καθώς και για την καταστροφή βιολογικού υλικού 40 ημέρες μετά το δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η απόρριψη των αιτημάτων από τις δικαστικές Αρχές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών, οι οποίοι καταγγέλλουν «προσπάθεια συγκάλυψης και βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης».