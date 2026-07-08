Τέλος στο «ροζ μπλοκάκι» της Τροχαίας – Ψηφιακά οι κλήσεις με tablets και άμεση καταχώριση

Μια νέα εποχή στους τροχονομικούς ελέγχους ξεκινά η Ελληνική Αστυνομία, καθώς οι παραδοσιακές χειρόγραφες κλήσεις που για δεκαετίες συνόδευαν κάθε έλεγχο της Τροχαίας δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα βεβαίωσης παραβάσεων.

Το νέο εργαλείο της ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στελεχών της Αστυνομίας, αλλά και εκπροσώπων των εταιρειών Motor Oil και Nova, που συνέβαλαν στην υλοποίηση της ψηφιακής υποδομής.

Στη θέση του γνωστού «ροζ μπλοκ» των κλήσεων μπαίνουν πλέον ειδικά tablets και φορητές «έξυπνες» συσκευές, μέσω των οποίων οι αστυνομικοί θα καταχωρίζουν τις παραβάσεις απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας, την ίδια στιγμή που αυτές διαπιστώνονται.

Η αλλαγή αυτή καταργεί μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε αρχικά τη χειρόγραφη συμπλήρωση της κλήσης από τον τροχονόμο και στη συνέχεια τη μεταφορά και επανεισαγωγή των στοιχείων από τις υπηρεσίες. Μια διαδικασία που συχνά οδηγούσε σε καθυστερήσεις, διοικητικά λάθη ή προβλήματα στην ολοκλήρωση των υποθέσεων.

Με το νέο ψηφιακό σύστημα, ο αστυνομικός θα μπορεί επιτόπου να ελέγχει κρίσιμα στοιχεία για το όχημα και τον οδηγό, όπως την ασφάλιση, την ισχύ του ΚΤΕΟ και την άδεια οδήγησης, ενώ η παράβαση θα καταχωρίζεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα.

Παράλληλα, ψηφιοποιείται και η διαδικασία αφαίρεσης άδειας οδήγησης στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία, καθώς η δέσμευση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης θα αποστέλλεται στη θυρίδα του πολίτη, με ενημέρωση μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ και η διαδικασία των ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, χωρίς υποχρεωτική προσέλευση στις υπηρεσίες της Τροχαίας.

kosmoslarissa.gr