Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιo – H ρύθμιση που λύνει γόρδιο δεσμό δεκαετιών

Το παράδοξο τελειώνει: χιλιάδες πολίτες που είχαν απέναντί τους το ίδιο το Δημόσιο για αγροτικές εκτάσεις που εκείνο τους είχε παραχωρήσει, απαλλάσσονται οριστικά από μια πολυετή ταλαιπωρία. Η εγκύκλιος που εκδόθηκε σήμερα ενεργοποιεί τη ρύθμιση με την οποία το κράτος σταματά να διεκδικεί τις συγκεκριμένες εκτάσεις, βάζοντας τέλος σε δικαστικές διαμάχες και ξεμπλοκάροντας μεταβιβάσεις, κληρονομιές και διορθώσεις στο Κτηματολόγιο.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θέτει σε εφαρμογή το άρθρο 12 του νόμου 5293/2026, το οποίο προβλέπει ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα ούτε ασκεί δικαστικές διεκδικήσεις απέναντι σε πολίτες που κατέχουν αγροτικά ακίνητα με παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρους ή άλλες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Η αλλαγή λύνει μια εκκρεμότητα που σε αρκετές περιπτώσεις παρέμενε ανοιχτή για σχεδόν έναν αιώνα. Χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι καλλιεργούσαν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχε παραχωρήσει το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το κράτος όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να δηλώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, καθώς το Δημόσιο εμφανιζόταν να αμφισβητεί την κυριότητά τους.

Με τη νέα διαδικασία, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να χορηγούν άμεσα τις απαραίτητες βεβαιώσεις και να αναγνωρίζουν τα σχετικά έγγραφα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να κατοχυρώνουν την ιδιοκτησία τους χωρίς πολύχρονες δικαστικές περιπέτειες. Παράλληλα, οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται, ενώ προβλέπεται και η διόρθωση των εσφαλμένων πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το Δημόσιο.

«Βάζουμε τέλος στις ιστορίες καθημερινής τρέλας με τις διεκδικήσεις αγροτικών εκτάσεων από το κράτος», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί πολίτες να διαθέτουν παραχωρητήρια ακόμη και από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου και έναν αιώνα αργότερα να αμφισβητείται η ισχύς τους. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου με στόχο ο πολίτης να πάψει να αντιμετωπίζεται από το κράτος ως «υπήκοος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογράμμισε ότι η εγκύκλιος εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που αποκαθιστά μια χρόνια αδικία για χιλιάδες πολίτες. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες έχουν πλέον σαφείς οδηγίες ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρήγορα, με διαφάνεια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου και την προστασία της αγροτικής περιουσίας.

protothema.gr