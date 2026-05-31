Τέλος Ιουνίου το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση 

Στην καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση προχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Ειδικότερα αναφέρθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις και στην προσπάθεια που κάνουν οι υποψήφιοι, ενώ αναφορικά με το κυβερνητικό έργο εστίασε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Αναφέρθηκε επίσης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ανάρτησή του με αναφορά στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στέλνοντας μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους. Όπως σημείωσε, «οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός», τονίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το υπουργείο Παιδείας έχει θέσει σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης, επηρεάζοντας τις τιμές και την καθημερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο diesel, με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση. Όπως υπογράμμισε, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες.

Για τις έρευνες υδρογονανθράκων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στο αίτημα των Chevron και HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στην παραχώρηση του Block 10, στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στο Νότιο Ιόνιο. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή προστίθεται σε κινήσεις που δείχνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές, χωρίς ωστόσο να προδικάζεται κανένα αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030. Το πρόγραμμα αφορά δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, τραχήλου της μήτρας και παχέος εντέρου, καρδιαγγειακό κίνδυνο, παχυσαρκία σε ενήλικες και ανηλίκους και νεφρική δυσλειτουργία. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 317.000 πολίτες εντόπισαν εγκαίρως κάποιο εύρημα και μπόρεσαν να λάβουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο Κτηματολόγιο, στο ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις αμοιβές, στην απλοποίηση διαδικασιών στο Δημόσιο, στις παρεμβάσεις στον πολιτισμό και στα στοιχεία του e-Kouros για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Ημέρες Πανελλαδικών εξετάσεων και θέλω να ξεκινήσω με μια σκέψη για τις υποψήφιες και τους υποψηφίους. Ξέρω ότι αυτές τις ημέρες όλα μοιάζουν να κρίνονται από ένα γραπτό, μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι όμως έτσι. Οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός. Γι’ αυτό μπείτε στην αίθουσα με καθαρό μυαλό, χωρίς να φορτωθείτε περισσότερο άγχος από όσο ήδη έχετε. Κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Και, σίγουρα, η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά μπορούμε να δούμε σε αυτή την ηλικία. Εύχομαι σε όλες και σε όλους, καλή επιτυχία και να δικαιωθούν οι κόποι που καταβάλατε όλο αυτό το διάστημα. Καθώς είναι απολύτως φυσιολογικό αυτές τις ημέρες να αισθάνεστε μεγαλύτερη πίεση ή άγχος, το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους, ένα πανελλαδικό δίκτυο από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης. Μην διστάσετε να την αξιοποιήσετε αν νιώσετε ότι τη χρειάζεστε.

Πάμε στο κυβερνητικό έργο. Θα ξεκινήσω με την ακρίβεια, καθώς οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης και, κατ’ επέκταση, επηρεάζονται οι τιμές και η καθημερινότητα των πολιτών. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο Diesel, με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί επίσης και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας, ώστε σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο. Γνωρίζω ότι τα έκτακτα αυτά μέτρα δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα της ακρίβειας που εξακολουθεί να πιέζει πολλά νοικοκυριά. Αποτελούν όμως μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία.

Έχω αναφερθεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα στις έρευνες υδρογονανθράκων και το αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων για τη χώρα μας. Επανέρχομαι γιατί κάθε νέο βήμα έχει τη δική του σημασία. Αυτήν τη φορά, οι Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν αίτημα για τη συμμετοχή του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στην παραχώρηση του Block 10, στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στο Νότιο Ιόνιο. Η συγκεκριμένη κοινοπραξία, θυμίζω, έχει υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Δεν προδικάζει φυσικά κανένα αποτέλεσμα. Δείχνει όμως ότι το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο παραμένει ισχυρό, αλλά διευρύνεται, ενισχύοντας σταδιακά τη θέση της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: protothema.gr