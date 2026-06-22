Τέλος εποχής για το FRAME στα Τρίκαλα – Στη θέση του μεταφέρεται το Hondos Center

Έπειτα από 26 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην καρδιά των Τρικάλων, το ιστορικό bar-restaurant FRAME, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Βύρωνος, έκλεισε οριστικά τα ξημερώματα της Δευτέρας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την τοπική διασκέδαση και εστίαση.

Το FRAME αποτέλεσε για περισσότερες από δύο δεκαετίες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία συνάντησης της πόλης, φιλοξενώντας χιλιάδες Τρικαλινούς αλλά και επισκέπτες. Με τη χαρακτηριστική του παρουσία σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της πόλης, συνέδεσε το όνομά του με την κοινωνική ζωή των Τρικάλων, αποτελώντας σημείο αναφοράς για πολλές γενιές.

Η αυλαία έπεσε οριστικά μετά από 26 χρόνια λειτουργίας, με το κατάστημα να περνά πλέον σε μια νέα φάση αξιοποίησης. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει το trikalaenimerosi.gr, στον χώρο πρόκειται να μεταφερθεί το πολυκατάστημα Hondos Center, το οποίο σήμερα στεγάζεται στην οδό Γαριβάλδη.

Η μετακίνηση του γνωστού εμπορικού καταστήματος στο συγκεκριμένο ακίνητο αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο εμπορικό κέντρο των Τρικάλων, καθώς πρόκειται για ένα από τα πλέον προβεβλημένα σημεία της πόλης, με έντονη εμπορική και πεζή κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το κλείσιμο του FRAME προκαλεί αναπόφευκτα νοσταλγία σε όσους το συνέδεσαν με στιγμές της καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας τους. Ταυτόχρονα, η επικείμενη εγκατάσταση του Hondos Center σηματοδοτεί μια νέα επιχειρηματική σελίδα για το εμβληματικό ακίνητο της γωνίας Ασκληπιού και Βύρωνος, το οποίο παραμένει ένα από τα πλέον «ζωντανά» και εμπορικά σημεία των Τρικάλων.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr