Τέλος για την πεζογέφυρα Αγίου Κωνσταντίνου – Άμεσα εργασίες για τη νέα γέφυρα

Μια ιστορική στιγμή για τις γέφυρες των Τρικάλων η 17η Νοεμβρίου 2025.

Η σημερινή μορφή (από το 1961) της πεζογέφυρας του Αγίου Κωνσταντίνου αποτελεί παρελθόν, καθώς η εταιρεία που έχει αναβάλει το μεγάλο έργο της αποκατάστασης και συντήρησης των 13 γεφυριών της πόλης (ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ), προέβη στον γκρέμισμά της.

Η γέφυρα ήταν επισήμως ανενεργή από την περίοδο του Daniel, καθώς η πλημμύρα την κατέστησε επικίνδυνη για τους πεζούς, με τον Δήμο Τρικκαίων να τοποθετεί πινακίδες απαγόρευσης διέλευσης.

Ο σχεδιασμός του Δήμου Τρικκαίων περιλαμβάνει πλέον την εκ νέου κατασκευή της, προκειμένου να διευκολύνει την ένωση των δύο πλευρών της πόλης, σε μια περιοχή με έντονη κινητικότητα και δραστηριότητα.

Ο τρόπος κατασκευής είναι παρόμοιος στον μεγαλύτερο βαθμό με αυτόν της γέφυρας Μαρούγγαινας και, αφού στερεωθούν τα μηχανήματα στον χώρο, θα ξεκινήσει η διάτρηση διάτρηση πασσάλων.

Από το γραφείο Τύπου