Σύσταση ομάδας παραγωγών απο τους αμπελοκαλλιεργητές Πύλης και Μουζακίου

Ανοικτή ενημερωτική συνάντηση αμπελοκαλλιεργητών σε συνεργασία του Δήμου Μουζακίου και του Δήμου Πύλης, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου.

Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των αμπελοκαλλιεργητών για τις δυνατότητες συνεργασίας και κοινής δράσης, καθώς και η παρότρυνσή τους να προχωρήσουν στη σύσταση ομάδας παραγωγών σε συνεργασία με τους αμπελοκαλλιεργητές του Δήμου Πύλης, ώστε να ενωθούν όλοι μαζί και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της συλλογικής οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης, η διερεύνηση της δυνατότητας καθιέρωσης σήματος ποιότητας ΠΓΕ με αναφορά στην ιστορική περιοχή των Αρχαίων Γόμφων, ως εργαλείο ανάδειξης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας τους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Μουζακίου κ. Γιώργος Παπακώστας, η Προϊσταμένη του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μουζακίου κ. Ευαγγελία Κράβαρη και ο Γεωπόνος του Δήμου κ. Αργύρης Αγγελάκης, οι οποίοι παρείχαν τεχνική και θεσμική ενημέρωση στους αμπελοκαλλιεργητές, απαντώντας σε ερωτήματα και διευκρινίζοντας ζητήματα που αφορούν τόσο το πλαίσιο της ΠΓΕ όσο και τις δυνατότητες σύστασης ομάδας παραγωγών.

Με αυξημένο ενδιαφέρον συμμετείχαν οι αμπελοκαλλιεργητές από την ευρύτερη περιοχή και των δύο Δήμων, με αμπέλια δηλωμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις, κατέθεσαν προτάσεις για την ενίσχυση του κλάδου και συμφώνησαν να συστήσουν ομάδα.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Παπακώστας ανέφερε:

«Η σημερινή συνάντηση είχε ως στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και τη στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών της περιοχής μας. Μέσα από τη συνεργασία με τον Δήμο Πύλης, επιδιώκουμε να δημιουργηθούν οι βάσεις για μια κοινή ομάδα παραγωγών, ώστε οι καλλιεργητές να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική και προοπτική. Παράλληλα, απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα στους νέους ανθρώπους να στραφούν στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στην αμπελοκαλλιέργεια, η οποία μπορεί να αποτελέσει πεδίο δημιουργίας και εξέλιξης για τη νέα γενιά».

Οι Δήμοι Μουζακίου και Πύλης υπογράμμισαν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν κοινές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συλλογικότητα, την τοπική παραγωγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

trikalaenimerosi.gr (με πληροφορίες από trikalaview.gr)