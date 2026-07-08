Σύλληψη 52χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια σε δασική έκταση στο Πετροχώρι Πύλης

Στη σύλληψη ενός 52χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών στα Τρίκαλα προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Τρίτη, σε χαμηλή βλάστηση πλησίον δασικής έκτασης, στην Κοινότητα Πετροχωρίου του Δήμου Πύλης Τρικάλων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών, με χρήση ηλεκτρικού τροχού και συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο μνημείο πεσόντων της περιοχής, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης στην όμορη δασική βλάστηση. Από την έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος 52χρονος Έλληνας υπήκοος.

Ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος. Με εντολή της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής διατάχθηκε η κράτησή του, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του\

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546 ευρώ, για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, λόγω παντελούς έλλειψης των προβλεπόμενων μέτρων αποτροπής και ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο.