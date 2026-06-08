Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στη Μύκανη – Δυο τραυματίες, η κατάσταση του ενός κρίνεται σοβαρή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη Μύκανη Καλαμπάκας, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με φορτηγό και στην συνέχεια εξετράπησαν της πορείας τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων που επέβαιναν στο όχημα, ενός 51χρονου και μιας 49χρονης.

Από το τροχαίο, ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 51χρονος, η 49χρονη και ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

trikalaenimerosi.gr (απο το ρεπορτάζ του Νικόλαου Γκιάτα (Μούρη), stagonnews.gr)