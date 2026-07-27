Σωφρονιστικό Kατάστημα Τρικάλων: Νέα προκήρυξη για 5 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού

Σε 416 μόνιμες προσλήψεις στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας προχωρά με νέα προκήρυξη το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Οι προσλήψεις αφορούν τις ειδικότητες ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης ενώ η επιλογή θα γίνει βάσει συστήματος μοριοδότησης.

Οι 416 θέσεις κατανέμονται σε 303 θέσεις για τον κλάδο ΔΕ Φύλαξης και 113 θέσεις για τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης.

Σύμφωνα με την κατανομή στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Tρικάλων θα καλυφθούν πέντε (5) θέσεις ΔΕ Φύλαξης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε από τις 17 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την 7η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ώρας και ημερομηνίας, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή τον Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.

Κατά την υποβολή, πρέπει να προσκομίζεται το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το ψηφιακό αντίγραφό του (μέσω Gov.gr Wallet).

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr