Σχολικοί καθαριστές: 91 προσλήψεις στα Τρίκαλα

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 91 ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), δηλαδή απόφοιτους γυμνασίου, οι οποίοι θα εργαστούν με συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Οι θέσεις εργασίας

Η ζητούμενη ειδικότητα είναι η εξής:

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων – 12 θέσεις (Μερικής απασχόλησης)

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων – 79 θέσεις (Πλήρους απασχόλησης)

Υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με αριθμό πρωτ. ανακοίνωσης: 68788/24.07.2026 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sxolikes@trikalacity.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

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