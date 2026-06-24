Σχοινάς απο Μέτσοβο: 80 εκατ. ευρώ απο τα βιολογικά του ΟΠΕΚΕΠΕ για έργα ύδρευσης και άρδευσης στους Δήμους

Την αξιοποίηση 80 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και μικρής κλίμακας αρδευτικά έργα στους Δήμους της χώρας ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στο Μέτσοβο.

Οι πόροι προέρχονται από κονδύλια που απελευθερώθηκαν μετά τον έλεγχο των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας, οι πληρωμές των οποίων είχαν ανασταλεί λόγω ευρημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους. Όπως τόνισε ο υπουργός, τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε έργα που θα ενισχύσουν τις υδατικές υποδομές και θα στηρίξουν διαχρονικά την αγροτική παραγωγή.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ενίσχυση άνω των 1,8 εκατ. ευρώ μέσω του καθεστώτος de minimis για παραγωγούς της περιοχής Λαψίστας που επλήγησαν από τη λειψυδρία το 2025, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόταση του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας για αρδευτικό έργο ύψους 21,6 εκατ. ευρώ, η οποία βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει μια ισχυρή και πιο ευέλικτη ΚΑΠ μετά το 2028, με έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη στήριξη των νέων αγροτών, την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr