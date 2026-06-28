Σχεδόν μισό δισ. ευρώ για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλίας – Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε το «πράσινο φως» για την προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με αντικείμενο την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης των τακτικών αστικών και υπεραστικών λεωφορειακών συγκοινωνιών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η σχετική απόφαση, με ημερομηνία 23 Ιουνίου, υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα.

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μέσω σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 449 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και η προβλεπόμενη δυνατότητα προαίρεσης. Τη διαδικασία του διαγωνισμού θα διαχειριστεί το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, μέσω της αρμόδιας Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης και τα συνοδευτικά παραρτήματα, στα οποία καθορίζονται οι όροι, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές, αλλά και στα συμπεράσματα ειδικής μελέτης που εκπονήθηκε για τον ανασχεδιασμό του δικτύου αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλία, με έμφαση στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Τρικάλων. Η μελέτη αυτή αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο για τη σύνταξη των προδιαγραφών του διαγωνισμού.

trikalaenimerosi.gr (*Με πληροφορίες από metaforespress)