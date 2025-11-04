Σχέδιο της Περιφέρειας για την καταπολέμηση της ζωονόσου μέσω εμβολιασμών

Πρόταση στρατηγικού σχεδίου για την καταπολέμηση της τρέχουσας επιδημίας ευλογιάς των προβάτων κατέθεσε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας με βάση τα όσα προτείνουν και οι Βρυξέλλες, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου επισημαίνοντας ότι πλέον η λύση του εμβολιασμού είναι μονόδρομος για να μην αφανιστεί η κτηνοτροφία από τη Θεσσαλία και τη χώρα. Στη συνέντευξη παρέστησαν και οι πρόεδροι του ΣΕΚ και της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας

Σύμφωνα με το προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο, η αντιμετώπιση της επιδημίας απαιτεί στοχευμένο και τοπικό εμβολιασμό, ενίσχυση της βιοασφάλειας στις εκτροφές και συστηματική παρακολούθηση από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ζητείται αυστηρή εφαρμογή του νόμου για τον περιορισμό των παράνομων εμβολιασμών και των ανεξέλεγκτων εισαγωγών προβάτων, που συντηρούν τον κίνδυνο διάδοσης της νόσου.

Μεταξύ των συμπληρωματικών μέτρων που προτείνονται είναι η δημιουργία ψηφιακού μηχανισμού ιχνηλασιμότητας, η εκπαίδευση και ενημέρωση των κτηνοτρόφων, αλλά και η ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς τις αρχές.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου, σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα θα μπορούσε να ανακόψει την εξάπλωση της νόσου και να στηρίξει ουσιαστικά τον πολύπαθο κλάδο της ελληνικής προβατοτροφίας.

Ο περιφερειάρχης επεσήμανε πως η φέτα είναι ένα προϊόν που απαιτεί ωρίμανση 2-3 μηνών τουλάχιστο και προέρχεται από παστεριωμένο γάλα άρα δεν υφίσταται κανένα θέμα για την υγεία των καταναλωτών, αν προέρχεται από γάλα ζώων με ευλογιά, άρα σε συνεννόηση με τις ευρωπαΊκές αρχές δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στις εξαγωγές

Εφόσον λοιπόν δεν κινδυνεύει η φέτα είπε ο Δημ. Κουρετας για ποιο λόγο να μην εμβολιαστούν τα ζώα και θα το θέσουμε στην επιτροπή του υπουργείου να το δει

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κτηνοτρόφων Θεσσαλίας Δημ. Μπαλούκας συνεχάρη τον περιφερειάρχη για αυτήν την πρωτοβουλία

Πρέπει άπαντες να καταλάβουν ότι δεν μπορεί πλέον να γίνει εκρίζωση σημείωσε για να συμπληρώσει ότι η μοναδική λύση για να σταματήσει το ξεκλήρισμα αυτό είναι ο εμβολιασμός .

Όσα ζώα και να θανατωθούν δεν γίνεται εκρίζωση κατέληξε ο κ. Μπαλουκας

Δεν έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση ένα πλάνο για το πως θα ανακτηθεί το ζωικό κεφάλαιο κατέληξε ο κ. Κουρετας

thessaliatv.gr