Σφοδρή χιονόπτωση στα ορεινά – Ξεπέρασε το μισό μέτρο στο Περτούλι

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται τα Τρίκαλα από το πρωί της Τετάρτης.

Πυκνή χιονόπτωση καταγράφεται από το πρωί στο ορεινό οδικό δίκτυο του νομού και κυρίως προς την περιοχή του Δήμου Πύλης.

Στη βάση του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου το χιόνι έφτασε ήδη τα 70 εκατοστά, ενώ στην Ελάτη προσεγγίζει το μισό μέτρο.

Από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 50 συνολικά μηχανήματα βρίσκονται από νωρίς το πρωί στους δρόμους για να κρατήσουν ανοικτό το οδικό δίκτυο.

Οσοι κινούνται στο ορεινό οδικό δίκτυο πρέπει να φέρουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.

Κλειστά για φορτηγά τμήματα του οδικού δικτύου

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων καιρικών φαινομένων και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας στα κάτωθι τμήματα οδικού δικτύου:

Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων, ήτοι από 28o χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65o χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου),

Ε.Ο. Μουργκανίου – Γρεβενών, ήτοι από 1ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) μέχρι 24ο χλμ. Ε.Ο Μουργκανίου – Γρεβενών,

Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης, ήτοι από 22ο χλμ. μέχρι 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω τμήματα η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

(*) H φωτογραφία του meteolive.gr από τη βάση του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.

Τάσος Πλέντζας trikalaenimerosi.gr