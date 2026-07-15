ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Η πρώτη ευρείας κοινωνικής βάσης Ενεργειακή Κοινότητα από Δήμο Τρικκαίων και Επιμελητήριο

Σημαντική ημέρα για τον τρόπο λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων στη χώρα η 14η Ιουλίου 2026, καθώς στον Δήμο Τρικκαίων υπογράφτηκε από 69 ισότιμους εταίρους το καταστατικό της “Συν-Ενέργεια Τρικάλων”. Είναι μια Ενεργειακή Κοινότητα που δημιουργήθηκε με συνεργασία 4 φορέων, δηλαδή του Δήμου Τρικκαίων, της e-trikala ΑΕ, του Επιμελητηρίου Τρικάλων και του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, με τη συμμετοχή άλλων 65 επιχειρήσεων και ιδιωτών στα όρια του Δήμου Τρικκαίων. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

Σακκάς: Νέο μοντέλο συνεργασίας για τα Τρίκαλα

Η Ενεργειακή αυτή Κοινότητα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των παραπάνω φορέων καθώς “ενώνουμε τις δυνάμεις μας μαζί με πολίτες και επιχειρήσεις, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζονται συλλογικά”, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς. Και συνέχισε ο ίδιος: “Τα Τρίκαλα έχουν μια μακρά πορεία στην καινοτομία. Σήμερα, όμως, η καινοτομία αποκτά μια νέα διάσταση: την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος”.

Υπενθύμισε τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις “ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για την κλιματική ουδετερότητα” και τόνισε πως “η συμμετοχή αυτή αφορά ολόκληρη την πόλη. Η δε επιτυχία της εξαρτάται από τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης, των φορέων, της

επιχειρηματικής κοινότητας και, πάνω απ’ όλα, των ίδιων των πολιτών”.

Σύμφωνα με τον κ. Σακκά, στόχος του Δήμου Τρικκαίων είναι “να αναπτύσσουμε νέες συνεργασίες και δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην πράσινη μετάβαση. Η δημιουργία της Ανοιχτής Ενεργειακής Κοινότητας είναι μια από τις πιο ουσιαστικές εκφράσεις αυτής της προσπάθειας”.

Ευχαρίστησε, τέλος, όλους τους ιδρυτικούς φορείς, αλλά και κάθε πολίτη και επιχείρηση που συμμετέχει, καθώς “σήμερα δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο συνεργασίας για τα Τρίκαλα, με κοινό στόχο μια πόλη πιο βιώσιμη, πιο ανθεκτική και με περισσότερες ευκαιρίες για όλους”.

Κ. Παπαευθυμίου: Νέα κουλτούρα συνεργασίας

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Κων/νος Παπαευθυμίου αναφέρθηκε στη νέα κουλτούρα συνεργασίας που δημιουργείται, προς όφελος όλων. Στάθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν e-trikala και Επιμελητήριο χωριστά, αλλά που με την παρέμβαση του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων (και της ΔΕΥΑΤ) Χρήστου Μπλουγούρα, οδήγησαν στη συγκεκριμένη συνεργασία. Εκθείασε τη δουλειά πολλών ανθρώπων για πολλούς μήνες, μνημόνευσε την ΚοινΣΕπ Electra Energy, με την οποία υλοποιείται η συγκεκριμένη συνεργασία και τόνισε: “βρήκαμε λύσεις και είμαστε εδώ με χαρά για να εγκαινιάσουμε τη διαδικασία. Θα ήθελα να σταθώ στην επισήμανση του Δημάρχου, ότι δεν εγκαινιάζουμε απλώς μια Ενεργειακή Κοινότητα αλλά μια διαδικασία συνεργασίας”. Και επεσήμανε πως το Επιμελητήριο, με τα 9.500 μέλη, “είναι μέρος της λύσης, θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Μαζί με τον Δήμο Τρικκαίων, την e-trikala και τον Εμπορικό Σύλλογο είμαστε δίπλα για να κάνουμε από κοινού δράσεις, για να συνεισφέρουμε όλοι”.

Μπλουγούρας: Και τώρα η υπογραφή για το πρώτο έργο

Ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων ο κ. Χρήστος Μπλουγούρας απένειμε τα εύσημα “για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και τις καινοτόμες λύσεις που δόθηκαν”. Χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό γεγονός τη “Συν- Ενέργεια Τρικάλων” για επιχειρήσεις και πολίτες, εστίασε στη σύμπραξη όλων των φορέων και εμφανίστηκε απολύτως σίγουρος για την ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Ευχαρίστησε, δε, όλους και όλες που συνέβαλαν στο να υπάρξει το τελικό αποτέλεσμα, αναμένοντας και την πρώτη υπογραφή για το πρώτο έργο.

Τέγου: Οφέλη σε πολίτες και επιχειρήσεις

Η πρόεδρος του ΔΣ της δημοτικής εταιρείας e-trikala AE Βίβιαν Τέγου, εστίασε στον σκοπό του εγχειρήματος: να ωφεληθούν οικονομικά και με έμφαση στο περιβάλλον, πολίτες και επιχειρήσεις. Εκθείασε την κουλτούρα συνεργασίας, ευχαρίστησε κάθε συμμετέχοντα/ουσα και στάθηκε ιδιαιτέρως στην πρωτοπόρα δράση για την Ανοιχτή, αυτή, Ενεργειακή Κοινότητα.

Διαδικασία

Η όλη διαδικασία αφορούσε στη γενική συνέλευση των μετόχων, που υπέγραψαν τη σύσταση του φορέα. Τα θέματα εξηγούσαν και ανέλυαν η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Κωνστανίαν Ζαχαρή και η κ. Ιωάννα Αγγελάκη από την ΚοινΣΕπ Electra Energy. Νομικά θέματα ανέλυσε ο κ. Αποστόλης Γκατζιός, νομικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων και ειδικότερα τεχνικά το μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Ορέστης Μουστακίδης.

Ακολούθησε η υπογραφή του καταστατικού της “Συν-Ενέργεια Τρικάλων” από τους 69 εκπροσώπους φορέων, επιχειρήσεων και τους ιδιώτες, οπότε η νέα αυτή μορφή απέκτησε οντότητα ως αστικός συνεταιρισμός.

Τα βασικά στοιχεία

Τα σημαντικά θέματα της “Συν-Ενέργεια Τρικάλων” αφορούν

– στην αξιοποίηση προγραμμάτων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

– στα οφέλη αυτών των ΑΠΕ για ιδιώτες και επιχειρήσεις

– στην τεχνογνωσία, τη βαρύτητα και τη συνεργασία των 4 φορέων (Δήμος Τρικκαίων, e-trikala, Επιμελητήριο Τρικάλων, Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων)

– στη συνεισφορά στο περιβάλλον

– στην προσπάθεια στήριξης της τοπικής οικονομίας.

Η δράση υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Energy 4All” που υλοποιούν ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala AE, με μία ακόμη πανελλήνια καινοτομία να είναι η λειτουργία του “ΚΕΠ Ενέργειας”.

Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Νίκος Σακκάς, η Βίβιαν Τέγου ως πρόεδρος της e-trikala AE, o Χρήστος Μπλουγούρας (με τη διπλή ιδιότητα του προέδρου ΔΕΥΑΤ και Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων), το Επιμελητήριο Τρικάλων ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής κ. Κ. Παπαευθυμίου, ο γεν. Γραμματέας κ. Βασίλης Γιαγιάκος (ως τέως πρόεδρος είχε ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία), η Υπεύθυνη συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων κ. Τζίνα Μπέη, τα μέλη του Εμπορικού Τμήματος κ. Στέφανος Βαϊόπουλος και Χρήστος Δάλλας, την Ομοσπονδία ΕΒΕ ο ο γραμματέας κ. Δημήτρης Κόκκας, τον Εμπορικό Σύλλογο ο Ειδικός Γραμματέας κ. Θανάσης Νατσιόπουλος, το ΤΕΕ (ΝΕ Τρικάλων) ο πρόεδρος κ. Απ. Μπαταβάνης. Παρέστησαν, ακόμη, οι εκπρόσωποι των συλλόγων επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και ιδιώτες που μετέχουν στο νέο σχήμα. Υπενθυμίζεται ότι οι σχετικές προσκλήσεις είχαν απευθυνθεί δημοσίως ήδη από το 2025, ακολουθήθηκε σειρά διαδικασιών και διεργασιών, στις 21 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή εκδήλωση – πρόσκληση συμμετοχής και το καταστατικό υπογράφτηκε στις 14 Ιουλίου 2026.