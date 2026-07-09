Συντονισμός δράσεων και έργων μεταξύ δήμου Τρικκαίων και δημοτικών κοινοτήτων – Ευρεία σύσκεψη στο αμαξοστάσιο

Ενημέρωση, γνωριμία, λύσεις και κατευθύνσεις. Αυτό το τετράπτυχο χαρακτήρισε τη συνάντηση των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Τρικκαίων με το σύνολο των προέδρων των συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων του τομέα Α΄ του Δήμου Τρικκαίων.Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς κάλεσε σε συνάντηση τους αυτοδιοικητικούς από τον Δήμο και τα χωριά, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Τρικκαίων, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026. Στόχος, όπως τόνισε, να υπάρξει συντονισμός των δράσεων και των έργων που σχεδιάζονται και προγραμματίζονται στα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Μ. Καλυβίων, Εστιαιώτιδας Παραληθαίων, Παληοκάστρου.

Εθεσε, δε, ως βασικά στοιχεία αυτού του συντονισμού, τη βέλτιστη συνεργασία προς όφελος της κοινωνίας, με την ιεράρχηση των έργων και τη συνεννόηση για μικρά ή μεγαλύτερα ζητήματα που ανακύπτουν.

Ο κ. Σακκάς μίλησε για την έμφαση που δίνεται στα έργα και την πολιτική προστασία με την τριχοτόμηση της αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών, σε αντιδημαρχία Εργων, αντιδημαρχία Εργων Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών και αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, αναφέρθηκε σε θέματα καθημερινότητας, καθαριότητας και φροντίδας για τον δημόσιο χώρο.

Ακολούθησε η τοποθέτηση των νέων αντιδημάρχων, Χρήστου Ζαραμπούκα, Θωμά Μερτσιώτη, Βασίλη Τσιούτσια, που έθεσαν ως πρώτη προτεραιότητα τη συνεργασία για κάθε ζήτημα αρμοδιότητάς τους, σε συνεννόηση με την αντιδήμαρχο τομέα Α΄, Ζωή Παπαναστασίου. Επίσης τοποθετήθηκε ο και αναπληρωτής Δημάρχου Τάκης Παζαΐτης, καθώς και η κ. Παπαναστασίου.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις από το σύνολο των παριστάμενων προέδρων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμό.

Παρέστησαν, ακόμη, η προϊσταμένη της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών κ. Μάγδα Ράπτη και οι προϊστάμενοι όλων των τμημάτων, που έθεσαν τα θέματα των υπηρεσιών και του τρόπου εργασίας για κάθε χωριστή αρμοδιότητα.