Συντονισμός για την αποκατάσταση της πρόσβασης στον οικισμό της Γλίστρας

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρύσας Ντιντή με τον Δήμαρχο της Πύλης Κώστα Μαράβα και στελέχη της ΔΕΗ και αντικείμενο συζήτησης τις εργασίες αποκατάστασης του πρανούς έναντι του ΥΗΣ Γλίστρας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε το φαινόμενο αποκόλλησης τμήματος πρανούς των εκσκαφών του ΥΗΣ Γλίστρας, το οποίο έχει φράξει το διερχόμενο δρόμο που οδηγεί στο χωριό Γλίστρα και εγκυμονεί κινδύνους για όσους βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή. Υπογραμμίστηκε η πολυπλοκότητα του έργου καθώς και οι δυσχέρειες αποκατάστασης καθώς πρόκειται για ένα εν εξελίξει γεωλογικό φαινόμενο.

Τα στελέχη της ΔΕΗ ενημέρωσαν την Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο για την προκρινόμενη από τη μεριά τους βέλτιστη λύση, καθώς και την ανάληψη των εργασιών από τη ΔΕΗ, και η οποία περιλαμβάνει δύο στάδια. Αυτό της άμεσης αποκατάστασης της πρόσβασης στον οικισμό με την κατασκευή παρακαμπτήριας οδού και χρονοδιάγραμμα την 10η Αυγούστου 2026 και εκείνο της μακροπρόθεσμης, με την κατασκευή μέτρων ενίσχυσης του χώρου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2027.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Τρικάλων Αθανάσιος Τρίγκας, η Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων Μαρία Καραμίντζιου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Δήμου Πύλης Θανάσης Μπαλατσούκας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Πύλης Σωτήρης Χαντζής, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης Βασίλης Αναγνώστου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μυροφύλλου Ευάγγελος Αλέκος και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης Σπύρος Αποστολόπουλος.

Εκ μέρους της ΔΕΗ παρόντες ήταν ο Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Αλέκος Σουμελίδης, ο Διευθυντής Νέων Κατασκευών Βασίλης Τιμοθέου, ο Διευθυντής Κλάδου Μελετών και Προϋπολογισμού Υδραυλικών Έργων Χρήστος Δήμου και το μέλος του Δ.Σ. ΕΔΑΦΟΣ ΑΕ Γεώργιος Ντουνιάς.