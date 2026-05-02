Συντονισμός για την αντιπυρική περίοδο – Ευρεία τηλεδιάσκεψη στον Δήμο Τρικκαίων

Θέματα πολιτικής προστασίας εν όψει θέρους και για την προετοιμασία κατά την αντιπυρική περίοδο, συζητήθηκαν σε ευρεία τηλεδιάσκεψη που κάλεσε ο Δήμος Τρικκαίων.

Το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων συγκλήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, προκειμένου τα μέλη του να συζητήσουν ζητήματα σε σχέση με το σύνολο των πράξεων και πρωτοβουλιών για την αντιπυρική περίοδο (προληπτική καθαρισμοί, προστασία άλσους Προφήτη Ηλία, συνεργασία υπηρεσιών, θέματα δασών και οικισμών, ανθρώπινο δυναμικό, εθελοντές κ.α.).

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων και Πολιτικής προστασίας του Δήμου Τρικκαίων Γιώργος Καταβούτας αναφέρθηκε στην προεργασία και την εμπειρία του Δήμου σε σχέση με τα αναγκαία έργα, καθώς και στη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Από τον Δήμο Τρικκαίων μετείχαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Ζωή Παπαναστασίου και Τάκης Παζαΐτης, ο προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων κ. Γιώργος Κωστούλας, εκπρόσωποι στρατού, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, του αρμόδιου γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δασαρχείου, υπηρεσιών του Δήμου και της ΔΕΥΑΤ.