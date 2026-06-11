Συνεχίζονται τα έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο – Θωρακίζεται αντιπλημμυρικά η γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα

Στη φάση της πλήρους επαναφοράς του βασικού σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης εισέρχονται τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023, με το μεγαλύτερο βάρος να παραμένει στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στα τμήματα Δομοκός – Λάρισα και Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΟΣΕ, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης της επιδομής, των γεφυρών, των αναχωμάτων, της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης, καθώς οι πλημμύρες είχαν προκαλέσει πρωτοφανείς καταστροφές στο δίκτυο.

Το βασικό έργο αφορά την οριστική θωράκιση της γραμμής στο τμήμα Δομοκός – Λάρισα, όπου είχαν καταρρεύσει επιχώματα, τεχνικά έργα και συστήματα ασφαλείας. Παράλληλα εκτελούνται αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων καταστροφών σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί προσωρινά σε μεγάλο μέρος του δικτύου με μειωμένες ταχύτητες και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ωστόσο η πλήρης επαναφορά των υποδομών και των συστημάτων ασφαλείας παραμένει σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, όπου συνεχίζονται έργα αποκατάστασης μετά τις εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες. Το συγκεκριμένο τμήμα θεωρείται κρίσιμο τόσο για τη δυτική Θεσσαλία όσο και για τη σύνδεση με τα Μετέωρα και τη τουριστική κίνηση της περιοχής.

Με βάση τον σημερινό σχεδιασμό, ο βασικός κορμός των έργων αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στο 2026, ενώ ορισμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και μόνιμης θωράκισης ενδέχεται να συνεχιστούν και μετά το τέλος του έτους.

Το συνολικό κόστος των αποκαταστάσεων ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένα πιο ανθεκτικό και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ από την πλευρά των εργαζομένων και των τοπικών φορέων εξακολουθούν να διατυπώνονται ανησυχίες για τις καθυστερήσεις και τις προσωρινές λύσεις λειτουργίας που εφαρμόζονται μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των έργων.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr