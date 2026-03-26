Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τα δύο έργα ανάπλασης του Δήμου Τρικκαίων στην οδό Καρδίτσης

Συνεχίζονται τα δύο έργα ανάπλασης στην οδό Καρδίτσης από τον Δήμο Τρικκαίων. Τόσο από τη δεξιά, όσο και από την αριστερή πλευρά υλοποιούνται τα έργα που αναβαθμίζουν πλήρως την περιοχή, διευκολύνοντας κυρίως πεζούς και ποδηλάτες, με ασφάλεια για όλους – οδηγούς και διερχόμενους. Tα έργα επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς για να διαπιστώσει την πορεία και την πρόοδό τους.

Ο προϋπολογισμός των έργων ανερχόταν συνολικά σε 3.300.000€ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο και της Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Τρικκαίων.

Στην περιοχή υλοποιούνται δύο έργα: το εντός σχεδίου πόλης και το εκτός σχεδίου πόλης, για πεζούς και ποδηλάτες.

1ο έργο

Το εντός σχεδίου (αριστερά και δεξιά της οδού) έχει τίτλο «Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου πόλης».

Με αυτό, σύμφωνα με την μελέτη, αναμορφώνεται η περιοχή, καθώς

– διατηρείται το πλάτος των 10 μ. για την κίνηση οχημάτων

– δημιουργείται ποδηλατόδρομος πλάτους 1,50μ, μονής κατεύθυνσης, εντός του πεζοδρομίου με πλακοστρωμένη ζώνη 0,70μ για την ασφάλεια του ποδηλάτη.

– αναπτύσσεται ζώνη πρασίνου μεταξύ του ποδηλατοδρόμου και του πεζοδρομίου με πλάτος 0,60-2,00μ. ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου.

– έπονται εργασίες πρασίνου (διαμόρφωση και φύτευση των χώρων)

– τα πεζοδρόμια αποκτούν μεταβλητό πλάτος έως 3 μ.

– κατασκευάζονται ανισόπεδες διαβάσεις, για ανεμπόδιστη κίνηση πεζών, ΑμεΑ και ποδηλατών

– κατασκευάζεται ράμπα κλίσης 5% και υποβίβαση του πεζοδρομίου στους εγκεκριμένους κόμβους (με πρατήρια βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων, σούπερ μάρκετς)

– κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης σε ιδιοκτησίες, λόγω της έντονης υψομετρικής διαφοράς της οδού Καρδίτσης με τις στάθμες των ιδιοκτησιών, για να προσαρμοστεί η στάθμη του πεζοδρομίου με αυτή της οδού.

– τοποθετούνται ρυθμιστικές και πληροφοριακές πινακίδες

– κατασκευάζονται θέσεις ανάπαυσης σε επιλεγμένα σημεία.

– τοποθετείται αστικός εξοπλισμός: παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, μεταλλικά κυλινδρικά σχήματα για την προστασία των δέντρων.

Επίσης, έχουν υπογειοποιηθεί τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1.500.000 (€1.295.719€ και 204.281 € για τα δίκτυα κοινής ωφέλειας) και περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης «Τρίκαλα – μια ανοιχτή πόλη – πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου», που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων.

Το έργο έχει αναλάβει η κοινοπραξία «Κατσιάβας Χρ. – Νάτσης Κων ΟΕ – Ντινόπουλος Απόστολος».

2ο έργο

Το εκτός σχεδίου (αριστερά και δεξιά της οδού) έχει τον τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων – Υποέργο 3 «Αστικές αναπλάσεις στην πόλη των Τρικάλων».

Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο βελτιώνει την κίνηση των πεζών στην περιοχή, καθώς

– καθίσταται πιο ασφαλής η κίνηση οχημάτων

– δημιουργούνται πεζοδρόμια μεταβλητού πλάτους 2 – 3 μ.

– διαμορφώνονται ράμπες στις διασταυρώσεις, για την ανεμπόδιστη κίνηση πεζών και ΑμεΑ.

– τοποθετείται νέος φωτισμός, όπου έχει προβλεφθεί

Παράλληλα, η παρέμβαση προβλέπει πως

– τα φωτιστικά θα είναι τύπου LED, με δυνατότητα απομακρυσμένου κεντρικού ελέγχου

– οι έγχρωμες πλάκες για το πεζοδρόμιο θα είναι και αντιολισθητικές

– τα δέντρα προφυλάσσονται με τοποθέτηση ειδικών σχαρών

– τοποθετούνται μικροί στύλοι για την αποφυγή εισόδου οχημάτων σε πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1.800.000 € και το υλοποιεί η εταιρεία ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα: