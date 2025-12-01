Συνεχίζεται ο αποκλεισμός της Ε65 – συνέλευση των αγροτών το απόγευμα

«Οι γιορτές δεν είναι μακριά. Στο σπίτι μας θα θέλαμε να ήμασταν, αλλά έχουμε προετοιμαστεί ακόμη και να κάνουμε Χριστούγεννα στο δρόμο για να πιέσουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα υπογράμμισε μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον Νέο Αγώνα και στη Θεσσαλία Τηλεόραση ο Γραμματέας ΕΟΑΣΚ Γιάννης Τσιούτρας.

Στο μπλόκο που έχει στηθεί στον Ε-65, το πρωί της Δευτέρας ο κ. Τσιούτρας υπογράμμισε ότι οι αγρότες θα στήσουν ένα «μεγάλο χωριό». «Τέτοια ζωντάνια και με τόσους νέους δεν υπάρχει σε κανένα χωριό της Καρδίτσας» υπογράμμισε μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι τα προβλήματα είναι αυτά που έχουν βγάλει όλους τους αγρότες στο δρόμο. Κάλεσε τους αγρότες στη χώρα να κάνουν αυτό που έγινε στην Καρδίτσα και στην Λάρισα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση φταίει και η ΚΑΠ ευθύνονται για τα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

«Βγήκαμε στο δρόμο να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Η κυβέρνηση εξώθησε αγρότες και κτηνοτρόφους, πλέον η οργή τους να γίνει αγώνας διεκδίκησης» σημείωσε.

Σήμερα το απόγευμα στο χώρο του μπλόκου θα γίνει συνέλευση, όπου οι αγρότες θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις.