Συνεχίζεται η κατολίσθηση στη Γλύστρα – ΔΕΗ και γεωλόγοι θα κάνουν σήμερα αυτοψία

Συνεδρίασε εκτάκτως το βράδυ της Τετάρτης το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, υπό την προεδρία του Συντονιστή Δημήτρη Μπίκου, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την κατολίσθηση που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Γλύστρα Πύλης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε στο ΠΕΣΟΠΠ η ΔΕΗ, το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη με αποτέλεσμα οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας να μην μπορούν να παρέμβουν. Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας αναφέρεται ότι ο δρόμος Πύλη- Γλύστρα έχει αποκλειστεί, “για αυτό και παρακαλούνται οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών να μην πλησιάζουν, ενώ και τα συνεργεία της ΔΕΗ έχουν απομακρυνθεί από το σημείο”.

Σήμερα Πέμπτη θα μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο τεχνικών της ΔΕΗ για νέα αυτοψία, ενώ έχει ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και θα γίνει αίτημα προς την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για την αξιολόγηση του κινδύνου.

Η κατάσταση με το γεωλογικό φαινόμενο μεγάλης κλίμακας που εμφανίστηκε την Τετάρτη θα εκτιμηθεί σε νέα συνεδρίαση του ΠΕΣΟΠΠ σήμερα Πέμπτη.

trikalaenimerosi.gr