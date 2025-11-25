Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών στον Ασπροπόταμο – Αυτοψία Κουρέτα

Αυτοψία πραγματοποίησε, χθες, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας στο οδικό δίκτυο που υπέστη ζημιές από την πρόσφατα έντονη κακοκαιρία στην περιοχή του Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων και συγκεκριμένα στο οδικό δίκτυο Καστανιάς – Κρανιάς, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, τον Δήμαρχο Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο και τον επίτιμο Συντονιστή της Πολιτικής Προστασίας, Στρατηγό Ηλία Λεοντάρη.

Ο Περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της αυτοψίας σε κρίσιμα σημεία που απαιτούν άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση, εκτίμησε την υφιστάμενη κατάσταση του κατεστραμμένου οδικού δικτύου και είχε τη δυνατότητα να επιβλέψει την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης που ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα.

Υπογράμμισε επίσης, ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας- Π.Ε. Τρικάλων από την πρώτη στιγμή έχει κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής του οδικού αυτού δικτύου επισημαίνοντας ακόμη τις συντονισμένες ενέργειες της Αντιπεριφερειάρχη Χρύσας Ντιντή με τον Δήμαρχο Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο που αφορούν πρωτίστως στην ασφάλεια της ζωής των κατοίκων και στη προσβασιμότητα των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής.

Ήδη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών με τη διενέργεια αυτοψιών των κλιμακίων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, προκειμένου να αποτιμηθεί στο σύνολό της η ζημιά και επίκειται άμεση χρηματοδότηση για την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργικότητας των κατεστραμμένων υποδομών.

Ωστόσο, επισημάνθηκε η ανάγκη για ένα άμεσο σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανθεκτικότητας του ορεινού όγκου του Ασπροποτάμου, η ευθύνη του οποίου ανήκει στην κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο Υποδομών.

Παρόντες, επίσης, ήταν η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων Βασιλική Ταμπακιώτη, ο προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Τρικάλων Στέφανος Φωλίνας καθώς και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κρανιάς Νικόλαος Σωτηρίου.