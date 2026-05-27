Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη – Στο επίκεντρο η παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με τα μέλη του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων να επιστρέφουν στην έδρα έπειτα από διακοπή ενός μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τεχνικές παρεμβάσεις στην αίθουσα διεξαγωγής της διαδικασίας.

Πρόκειται για την 6η συνεδρίαση της πολύκροτης δίκης, ενώ η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται πλέον σε αναβαθμισμένο χώρο στο «Γαιόπολις», συνολικής επιφάνειας 452 τ.μ., έναντι 283,75 τ.μ. κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Με τις νέες παρεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις για κοινό και δικηγόρους.

Στο επίκεντρο η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης σχετικά με τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η δήλωση που υπέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του υπουργείου Μεταφορών, κατά τεσσάρων κατηγορουμένων:

του σταθμάρχη Λάρισας Βασίλειου Σαμαρά

του προϊσταμένου Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ Δημήτριου Νικολάου

του σταθμάρχη Κωνσταντίνου Παυλόπουλου

του σταθμάρχη Παναγιώτη Χαμηλού

Η Νομική Σύμβουλος του Κράτους, εκπροσωπώντας το Δημόσιο, ανέφερε ότι από τις πράξεις και παραλείψεις των κατηγορουμένων προκλήθηκε προσβολή της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς, σοβαρή απαξίωση της εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος και πιθανή περιουσιακή ζημία του Δημοσίου

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι είχαν «ιδιαίτερη νομική υποχρέωση» να διασφαλίσουν την ασφαλή κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Οι αντιδράσεις των συνηγόρων υπεράσπισης

Έντονες αντιρρήσεις διατυπώθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων.

Ο συνήγορος του Δημήτριου Νικολάου, Θέμης Σοφός, ζήτησε την απόρριψη της δήλωσης του Ελληνικού Δημοσίου ως:

μη νόμιμης

αβάσιμης

απαράδεκτης

Υποστήριξε ότι η τραγωδία οφείλεται σε «αποκλειστική υπαιτιότητα οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου», κάνοντας λόγο για πλημμελή εποπτεία της σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Παράλληλα, προανήγγειλε κατάθεση μήνυσης κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και νέα δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή

Αντιδράσεις και από συγγενείς θυμάτων

Αντιρρήσεις στη στάση του Ελληνικού Δημοσίου έχουν εκφράσει και συνήγοροι οικογενειών θυμάτων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «αποσπασματική» παρέμβαση, επισημαίνοντας ότι το Δημόσιο στρέφεται μόνο κατά τεσσάρων από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.

Όπως ανέφερε, υπάρχει προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη.

Οι επόμενες συνεδριάσεις της δίκης

Μετά τη σημερινή διαδικασία, η έδρα ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί στις εξής ημερομηνίες:

2 και 3 Ιουνίου

9 και 10 Ιουνίου

16 και 17 Ιουνίου

23 και 24 Ιουνίου

30 Ιουνίου

1 Ιουλίου

Η τραγωδία στα Τέμπη, με τη σύγκρουση των δύο τρένων που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας, με την κοινωνία να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

kosmoslarissa.gr / Με πληροφορίες από proson.gr