Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη: Αναμένονται οι αποφάσεις για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πλέον απομένει να τοποθετηθούν και οι τελευταίοι συνήγοροι υπεράσπισης για να αποφασίσει στη συνέχεια, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ποιοι τελικά θα παρίστανται στη δίκη.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και του Ελληνικού δημοσίου. Επίσης, πρότεινε να απορριφθούν όσες δηλώσεις έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων στρέφονται κυρίως κατά των δηλώσεων των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου Έλξης. Κανένας δεν είχε αντιρρήσεις για τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων και τραυματιών ενώ οι τρεις κατηγορούμενοι σταθμάρχες απογευματινής-βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, διατύπωσαν δια των συνηγόρων τους τις αντιρρήσεις για την παράσταση του Ελληνικού δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά εναντίον τους.

Σήμερα, αναμένεται να τοποθετηθούν οι συνήγοροι των τεσσάρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Να σημειωθεί πως για την παράσταση του δημοσίου εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους και οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων και τραυματιών επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, πως έτσι βγαίνουν από το «κάδρο» των ευθυνών οι υπόλοιποι 32 κατηγορούμενοι.

Υπενθυμίζουμε πως συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για παραλείψεις που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση τη σύμβασης 717, την εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου, την μετάταξη του σταθμάρχη, τη λειτουργία στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο επίδικο κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα – Νέοι Πόροι.

Πέντε είναι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση. Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποιες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού κατηγορούνται 33 άτομα. Για τα τρία πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα. Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα.

Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο των παραστάσεων, ακολουθεί το στάδιο των αιτημάτων. Επόμενη δικάσιμος είναι η Τετάρτη 17 Ιουνίου.

AΠΕ-ΜΠΕ