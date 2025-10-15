Συνεταιριστική Τράπεζα: Αφεντικό ξανά ο Λάππας με μη εκτελεστικό πρόεδρο τον Βαρδούλη

Νέος πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας αναλαμβάνει ο Τρικαλινός επιχειρηματίας και μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της τράπεζας Μιχάλης Βαρδούλης. Αυτό προέκυψε κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο κατανεμήθηκαν οι ρόλοι. Επικεφαλής της Συνεταιριστικής συνεχίζει ωστόσο να παραμένει ο Τάσος Λάππας ο οποίος είναι αιρετό εκτελεστικό μέλος – ανώτερο μάλιστα όπως τον προσδιορίζει το δελτίο Τύπου-, και ταυτόχρονα γενικός διευθυντής, ενώ ελέγχει πάντα την πλειοψηφία του Δ.Σ.

Ο Μιχάλης Βαρδούλης θα είναι πρόεδρος αλλά χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες. Πηγές με γνώση αναφέρουν ότι πρόκειται για ελιγμό καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιτρέπει πλέον ο πρόεδρος να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του και εκτελεστικά καθήκοντα. Ο άλλος πόλος στη διοίκηση της τράπεζας είναι ο αιρετός εκτελεστικός διευθυντής Δημήτρης Γάτος.

Τα νέα καθήκοντα καταγράφονται στο δελτίο Τύπου της τράπεζας το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

Συνεδρίασε το νέο ΔΣ και κατένειμε τα αξιώματα μεταξύ των μελών του ως εξής:

Πρόεδρος: Βαρδούλης Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Α’ Αντιπρόεδρος: Καϊκης Ζαχαρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Β’ Αντιπρόεδρος: Καλφούντζος Παναγιώτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γραμματέας: Πλησιώτης Σωτήριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ταμίας: Σιούρας Χαρίλαος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γάτος Δημήτριος Εκτελεστικό Μέλος

Λάππας Αναστάσιος Ανώτερο Εκτελεστικό Μέλος – Γενικός Διευθυντής

Αλεξάκος Δημήτριος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βλιώρας Κωνσταντίνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γιαννούσης Κωνσταντίνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπανός Κωνσταντίνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τσόλας Δημήτριος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κ.Τ. thessaliaeconomy.gr