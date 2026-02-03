Συνεργασία Σακκά – Κουρέτα για τα έργα στα Τρίκαλα

Την άριστη συνεργασία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και του Δημάρχου Τρικκαίων και προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκου Σακκά σηματοδότησε η επίσκεψη του πρώτου στα Τρίκαλα. Το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026 ο κ. Κουρέτας και η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας Χρύσα Ντιντή συναντήθηκαν με τον κ. Σακκά στο γραφείο της αντιπεριφέρειας. Αρχικώς έγινε αποτίμηση της υπάρχουσας προόδου των έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων. Ακολούθησε συζήτηση επί των προτάσεων και δράσεων που υπέβαλε ο Δήμαρχος Τρικκαίων, προς όφελος των τρικαλινών πολιτών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη σε έργα (είτε του ΣΒΑΑ είτε του Ταμείου Ανάκαμψης), προκειμένου να παρουσιαστεί η ολοκληρωμένη εικόνα των έργων που ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται στον Δήμο Τρικκαίων.

Συγκεκριμένα, οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν

– στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στη δημιουργία πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμου (τμήμα του έργου αναμόρφωση των δύο κεντρικών πλατειών της πόλης)

– στην κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

– στη γέφυρα Μαρούγγαινας

– στη νότια είσοδο της πόλης (οδός Καρδίτσης)

– στο «Πράσινο Σημείο»

Η επίσκεψη συμπεριέλαβε τον αύλειο χώρου του σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Τρικάλων, παρούσης της διευθύντριας του δεύτερου σχολείου κ. Δήμητρας Αγγέλου.

Στις επισκέψεις παραβρέθηκε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης Σάκης Ξάφος και η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Πολυτίμη Γραββάνη, ενώ παρέστη και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας. Τα τεχνικά ζητήματα ανέλυσε η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ. θεοδώρα Σαργιώτη, καθώς και η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Τρικάλων κ. Βάσω Ταμπακιώτη.

Από το γραφείο Τύπου