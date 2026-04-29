Συνελήφθη στο Μενίδι δραπέτης των φυλακών Τρικάλων – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον δεύτερο

Στη σύλληψη ενός εκ των δύο Ρομά κρατουμένων στις φυλακές Τρικάλων, οι οποίοι είχαν δραπετεύσει το βράδυ του Πάσχα από το Νοσοκομείο Τρικάλων, προχώρησε η Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Ο 22χρονος είχε καταφέρει να διαφύγει από το νοσηλευτικό ίδρυμα και μετά από συντονισμένες προσπάθειες των Αρχών κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην περιοχή του Μενιδίου.

Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για την απόδραση, ενώ εξετάζεται αν προκύπτουν και άλλα αδικήματα από την έρευνα.

Μετά τις δικαστικές διαδικασίες, θεωρείται δεδομένη η επιστροφή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, με τη δικογραφία σε βάρος του να έχει επιβαρυνθεί.

Εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του και δεύτερου δραπέτη.

