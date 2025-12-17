Συγγενείς Θυμάτων Τεμπών: Επιβεβλημένη η παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο

Συγγενείς θυμάτων εξέδωσαν ανακοίνωση και ασκούν κριτική στο τρόπο που η δικαστική εξουσία χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών, ενώ υπενθυμίζουν παράλληλα τις ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου στην υπόθεση.

«Από την πλευρά μας θεωρούμε επιβεβλημένη και δεδομένη την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο, διότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συγκάλυψη των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών», σημειώνουν οι συγγενείς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος κλήθηκε σε απολογία από την Ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, σχετικά με το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, έργο για τη γρήγορη διεκπεραίωση του οποίου ο ίδιος δήλωνε περήφανος εκείνες τις ημέρες στα ΜΜΕ. Από την πλευρά μας θεωρούμε επιβεβλημένη και δεδομένη την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο, διότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συγκάλυψη των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών.

Ο Τριαντόπουλος με την εντολή του για το μπάζωμα αλλοίωσε ανεπανόρθωτα τον χώρο της σύγκρουσης, με τη μεταφορά, εν μία νυκτί, τόνων χωμάτων σε δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα, βεβηλώνοντας με τον τρόπο αυτό τους νεκρούς μας, μέλη των οποίων κυριολεκτικά πετάχτηκαν σε διάφορα χωράφια, με οστά να ανακαλύπτονται μετά από μήνες. Οργή και αποτροπιασμό νιώθει κάθε άνθρωπος με στοιχειώδη συνείδηση μπροστά σε τέτοιο επαίσχυντο ανοσιούργημα.

Ο Τριαντόπουλος με αυτές του τις ενέργειες κατέστησε ουσιαστικά ανέφικτη την εις βάθος ανακριτική έρευνα για τα αίτια της πυρόσφαιρας και την απόδοση ευθυνών στους υπαιτίους, γεγονός που μας έπληξε ανεπανόρθωτα, καθώς στην προσπάθειά μας για την εύρεση όλης της αλήθειας για τον τραγικό χαμό των ανθρώπων μας και την τιμωρία όλων των ενόχων προσέθεσε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, με συνέπεια να παρακολουθούμε τη μη απόδοση ποινικών ευθυνών ή και την κατηγορία με μικρότερης βαρύτητας αδικήματα των υπαιτίων.

Η δόλια ενέργεια του μπαζώματος, με την άμεση αποκατάσταση του τόπου του Εγκλήματος, είχε επίσης ως σκοπό την επικοινωνιακή διαχείριση και την άμβλυνση της οργής και της αγανάκτησης της κοινωνίας για τις εγκληματικές παραλείψεις των αρμοδίων (υπουργών, υφυπουργών κλπ), οι οποίες οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση και στο θάνατο των ανθρώπων μας, ώστε το κυβερνών κόμμα, με την επανεκλογή του, να αποκτήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την πολιτική ασυλία, για να εξασφαλιστεί η ατιμωρησία.

Δε θα σταματήσουμε τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα. Καταβάλλουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να αποδοθούν οι αρμόζουσες κατηγορίες στον Χρ. Τριαντόπουλο και σε όλους όσους ευθύνονται για το τραγικό έγκλημα των Τεμπών.

Οι συγγενείς των θυμάτων

1. Χατζηβασιλείου Νικόλαος

2. Φόργιαν Γκαμπριέλα

