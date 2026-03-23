Συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι αντιδρούν έντονα για τη χωρητικότητα της αίθουσας διεξαγωγής της δίκης

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρείται να διεξαχθεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, με εκπροσώπους των δικηγορικών συλλόγων να κάνουν λόγο για απαράδεκτη κατάσταση που υποβαθμίζει τη διαδικασία και θέτει ζητήματα ασφάλειας.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, δήλωσε ότι η παρουσία των δικηγόρων στο χώρο γίνεται με «τεράστιο σεβασμό στα θύματα», ωστόσο υπογράμμισε πως οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης. Όπως ανέφερε, περίπου 50 δικηγορικοί σύλλογοι βρίσκονται εκεί για να συμμετάσχουν στη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι τίθεται ακόμη και ζήτημα ασφάλειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Μαντάς μέλος ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών χαρακτήρισε τον χώρο «άκρως υποτιμητικό» για τη σημασία της δίκης. Όπως σημείωσε, οι δικηγόροι είχαν λάβει διαβεβαιώσεις για αίθουσα 600 τετραγωνικών μέτρων, ικανή να φιλοξενήσει περίπου 250 άτομα, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη.

Οι εκπρόσωποι των δικηγόρων ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν συνθήκες που, όπως λένε, υποβαθμίζουν τη δικαστική διαδικασία, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη υπόθεση συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

Την έντονη διαμαρτυρία της για τον χώρο στον οποίο διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού σε δήλωσή της με αφορμή την πρώτη διακοπή επί της διαδικασίας το πρωί της Δευτέρας.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή της η κυρία Καρυστιανού «η καινούργια αίθουσα για την οποία ακούσαμε τα καλύτερα από τον κ. Φλωρίδη που δήλωσε υπερήφανος, είναι η απόλυνη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς. Στην αίθουσα είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλο, η πλειοψηφία είναι όρθιοι. Οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές, πρέπει να βρούμε καινούργιο όρο για να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει. Εκεί μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη»

Η ίδια είπε, ακόμα, ότι «θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ έξω. Αυτό δεν θα γίνει, είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και πρέπει να ακούσουν όλοι όσα θα ειπωθούν μέσα».

«Περιμέναμε στο θέμα των υποδομών να είναι ειλικρινείς και ανίκανοι, είναι ανίκανοι να σχεδιάσουν ακόμα και τις προδιαγραφές για μια αίθουσα» κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

Η Ελένη Βασάρα μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου επισήμανε: «Τι να πω… συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η κυβερνητική κοροϊδία. Είμαστε τρία χρόνια μετά και η κοροϊδία συνεχίζεται. Μας στοίβαξαν μέσα σε μια αίθουσα, σε ασφυκτικές συνθήκες, απαράδεκτες από κάθε άποψη. Γιατί έγινε αυτό;

Η κυβέρνηση γνώριζε τον αριθμό των διαδίκων και όλων των παραγόντων, και επίσης γνώριζε τις δυνατότητες του χώρου που ετοίμασε. Η συγκάλυψη συνεχίζεται. Συνεχίζεται ακόμα, ενώ έχουμε φτάσει και στην έναρξη της κύριας δίκης. Πρέπει άμεσα να αλλάξει ο χώρος. Γιατί έγινε αυτό; Δεν θέλουν να γίνει ουσιαστικά η διαδικασία;

Να αλλάξει άμεσα ο χώρος, να εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος, να γίνει η δίκη όπως πρέπει και να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Από την πλευρά του ο Γ.Γ. του ΚΚΕ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε: «Απαράδεκτη κατάσταση. Επιβεβαιώνεται ότι οι όροι διεξαγωγής αυτής της δίκης είναι απαράδεκτοι, παρότι είναι η κύρια δίκη, όπου θα έπρεπε να υπάρχει άνεση χρόνου και χώρου».

Ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε ότι η κατάσταση στην αίθουσα είναι αποδιοργανωμένη, με συνεχείς διακοπές και αδυναμία των δικηγόρων να εργαστούν. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η δίκη ενδέχεται να μην προχωρήσει σήμερα, αφήνοντας αιχμές για πρόθεση καθυστέρησης της διαδικασίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η πλευρά του επιθυμεί την κανονική διεξαγωγή της δίκης, απορρίπτοντας χαρακτηρισμούς περί βίας.

Αναφέρθηκε επίσης σε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και κατηγορουμένου, ενώ υπογράμμισε ότι αντλεί δύναμη από τη μνήμη του παιδιού του και τη στήριξη του κόσμου, με βασικό αίτημα τη δικαίωση.

Από την πλευρά του, ο Νάσος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε τη διαδικασία «βαθιά προσβλητική», τόσο για τη μνήμη των θυμάτων όσο και για τις οικογένειές τους και τους συνηγόρους. Επέκρινε την απόφαση απομάκρυνσης δημοσιογράφων από την αίθουσα, τονίζοντας ότι η δημοσιότητα της δίκης είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να θέσει εμπόδια στη διερεύνηση της υπόθεσης.