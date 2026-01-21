Στρατηγικά βήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για διεθνή τουριστική προβολή

«Ο τουρισμός της Θεσσαλίας είναι θελκτικός, ανταγωνιστικός και επιδιώκουμε μέσα από έργα και δράσεις, να είναι βιώσιμος με σεβασμό στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στις τοπικές κοινωνίες. Η στρατηγική που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή διαθέτει σαφή στρατηγική και επενδύει στην ποιότητα για τον επισκέπτη και στον τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο» δήλωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας στο Περιφερειακό συμβούλιο, όπου ψηφίστηκε το σχέδιο τουριστικής προβολής για το 2026, ύψους 460.000 ευρώ με δράσεις, εκθέσεις, τουριστικές πλατφόρμες και δίκτυα πωλήσεων.

Την «ακτινογραφία» της Θεσσαλίας στον τουρισμό μέσα από στοιχεία παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Νατάσα Αδαμοπούλου, σημειώνοντας πως θα αναπτυχθούν συνεργασίες και επαγγελματικές επαφές με επιχειρηματίες του εξωτερικού που ασχολούνται με τον τουριστικό κλάδο, την γαστρονομία, τη γευσιγνωσία, τον οινοτουρισμό, οι οποίοι θα γνωρίσουν την Θεσσαλία με αυθεντικό και βιωματικό τρόπο. Αυτό θα συντελέσει ώστε να μεταφερθεί η πραγματική και αυθεντική εικόνα της Θεσσαλίας στο εξωτερικό, να προβληθεί η περιοχή ως προορισμός που συνδυάζει την φυσική ομορφιά, την πολιτιστική ταυτότητα, τους εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού και το υψηλό επίπεδο γαστρονομίας, μέσα από σαφή στρατηγική και ποιότητα στην εμπειρία. Παράλληλα θα αναδειχθούν οι δυνατότητες για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ορειβατικός τουρισμός, ο ποδηλατικός τουρισμός, ο περιπατητικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο οινοτουρισμός, δηλαδή τομείς στους οποίους η Περιφέρεια διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Όπως τονίστηκε οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλίας ως ενιαίου τουριστικού οικοσυστήματος – Ενίσχυση της προσβασιμότητας, αεροπορικής, οδικής, ακτοπλοϊκής, σιδηροδρομικής. – Δράσεις για την καθιέρωση της Θεσσαλίας ως περιοχής που αποτελεί τουριστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – Ανάπτυξη ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων που συνδυάζουν τα δυνατά σημεία της Θεσσαλίας, πολιτισμός, φύση, ευεξία, γαστρονομία, ιστορία με μορφές δραστηριοτήτων όπως, πεζοπορία, ποδηλασία, κατάδυση κλπ. – Συστηματικής παρουσία της Θεσσαλίας σε εκθέσεις, τουριστικές πλατφόρμες και δίκτυα πωλήσεων αντίστοιχων αγορών.

Οι προτεινόμενες δράσεις για το έτος 2026 είναι οι εξής: Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, Φιλοξενία-FAM TRIPS- PRESS TRIPS, ROADSHOWS, WORKSHOPS, Β2Β επισκέψεις σε εσωτερικό και εξωτερικό, Υλικό προβολής, διαφήμιση, έρευνες, διοργάνωση – συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, δράσεις τουριστικής προβολής του Γεωπάρκου Πύλης – Μετεώρων.

Η ακτινογραφία» του τουριστικού προϊόντος

Με σύνολο 1.413.980 αφίξεων το 2024 η Θεσσαλία αριθμεί περί το 4% του συνόλου των επισκεπτών στην Ελλάδα. Oι Έλληνες επισκέπτες ανέρχονται σε 718.005 άτομα (51%), ενώ οι αλλοδαποί σε 695.975 άτομα (49%), καταδεικνύοντας σχεδόν ισομερή κατανομή. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τις διανυκτερεύσεις: από τις 4.086.199 συνολικές διανυκτερεύσεις, οι αλλοδαποί επισκέπτες αντιστοιχούν σε 59% (2.406.968), έναντι 41% (1.679.231) των ημεδαπών. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τη σημαντικά μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής των διεθνών επισκεπτών. Οι αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζουν χαρακτηριστικά ώριμων και υψηλής δαπάνης ταξιδιωτικών ροών, με σημαντικό πολιτιστικό ενδιαφέρον και αυξημένη ζήτηση για αυθεντικές εμπειρίες, υπαίθριες δραστηριότητες και συνδυαστικά ταξίδια. Οι επισκέπτες αυτοί παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο πληροφόρησης και υψηλή ευαισθησία στην ποιότητα των υπηρεσιών, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση της θεσσαλικής ταυτότητας, της ψηφιακής παρουσίας και της διαφοροποίησης του προϊόντος. Παρά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των αγορών, η έρευνα ανέδειξε κοινές συνισταμένες που σχετίζονται με την ελκυστικότητα του θεσσαλικού τουριστικού προϊόντος: το φυσικό περιβάλλον, η αυθεντικότητα, η γαστρονομία, η συνύπαρξη βουνού και θάλασσας, η πολιτιστική κληρονομιά και η δυνατότητα προσφοράς διαφοροποιημένων εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ (FRAPORT)

Η ανάλυση των στοιχείων αφίξεων στο Αεροδρόμιο Σκιάθου καταδεικνύει μια σαφή ανοδική τάση σε ετήσιο επίπεδο, τόσο ως προς τον αριθμό πτήσεων, όσο και ως προς τον αριθμό επιβατών, με παράλληλη έντονη εποχικότητα που χαρακτηρίζει τον προορισμό. Σε ετήσια βάση, καταγράφεται: Αύξηση πτήσεων κατά 168 (+7%), από 2.575 σε 2.725 πτήσεις. Αύξηση επιβατών κατά 18.659 (+6%), από 300.459 σε 319.181 επιβάτες. Η αύξηση αυτή υποδηλώνει ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης που παραμένει όμως συγκεντρωμένη τους θερινούς μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Ωστόσο η αύξηση των αφίξεων το 2025 παρουσιάζει έντονα εποχικά χαρακτηριστικά, με το 82% περίπου των συνολικών αφίξεων να καταγράφεται τους μήνες από Μάιο έως Σεπτέμβριο.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Το σύνολο των αφιξοαναχωρήσεων στο Αεροδρόμιο Αγχιάλου αυξήθηκε από 24.395 το 2024 σε 35.819 το 2025, που αντιστοιχεί σε θετική ποσοστιαία μεταβολή +47%. Η αύξηση των αφίξεων το 2025 παρουσιάζει έντονα εποχικά χαρακτηριστικά, με το 82% περίπου των συνολικών αφίξεων να καταγράφεται τους μήνες από Μάιο έως Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ο όγκος της κίνησης στο αεροδρόμιο παραμένει συγκριτικά σε χαμηλά επίπεδα. Με συνολικό αριθμό επισκεπτών περίπου 1,4 εκατομμύρια, περίπου το 23% φτάνει στη Θεσσαλία μέσω του αεροδρομίου της Σκιάθου και περίπου το 1,2% μέσω του αεροδρομίου του Αγχίαλου. Είναι πιθανό ότι μεγάλο μερίδιο των ξένων επισκεπτών φτάνει στη Θεσσαλία μέσω των αεροδρομίων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και συνδυάζουν την επίσκεψή τους με διαμονή στην πόλη εισόδου. Ένα άλλο μεγάλο μέρος, φτάνει στη Θεσσαλία με αυτοκίνητο. Οι επισκέπτες που φτάνουν στη Θεσσαλία με λεωφορείο, τρένο και πλοίο δεν μπορούν να προσδιοριστούν στατιστικά με ακρίβεια, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ή τα στοιχεία δεν είναι αρκετά αξιόπιστα λόγω διπλής καταμέτρησης και έλλειψης στατιστικών διαφοροποιήσεων.

Τέλος, στην κρουαζιέρα καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση των επιβατών που από 16.142 το 2024 έφτασαν τους 47.507 σημειώνοντας αύξηση 200%. Το γεγονός ότι η αύξηση των επιβατών δεν ακολουθεί γραμμικά την αύξηση των πλοίων ερμηνεύεται, είτε με καλύτερες πληρότητες στα πλοία, είτε με δρομολόγηση μεγαλύτερων πλοίων.

Πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις

Το Περιφερειακό Συμβούλιο άναψε το «πράσινο φως» για τη (συν)διοργάνωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σειράς πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, που ανά

Περιφερειακή Ενότητα εξειδικεύονται ως εξής:

Αθλητικές εκδηλώσεις: 54 ΠΕ Λάρισας, 45 ΠΕ Μαγνησίας, 29 ΠΕ Τρικάλων, 25 ΠΕ Καρδίτσας.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 87 ΠΕ Λάρισα, 59 ΠΕ Μαγνησία, 87 ΠΕ Τρίκαλα, 93 ΠΕ Καρδίτσα.