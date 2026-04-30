Στο 95% η πρόοδος στον αυτοκινητόδρομο Ε65 – Τον Ιούνιο παραδίδεται το βόρειο τμήμα

Η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση του αυτοκινητόδρομου Ε65 έχει ξεκινήσει, καθώς το βόρειο τμήμα του βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο κατασκευής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews.gr, η πρόοδος των εργασιών έχει φτάσει στο 95% και η παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας αναμένεται τον Ιούνιο, με την ολοκλήρωση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων που θα συνδέσουν την Καλαμπάκα με την Εγνατία Οδό. Όπως είχε προγραμματιστεί, ο νέος δρόμος που πρόκειται να δοθεί στην κυκλοφορία, θα είναι ένας υπερσύγχρονος οδικός άξονας, συνολικού μήκους 181 χιλιομέτρων.

Με την ολοκλήρωσή του, ο Ε65 θα αποτελέσει έναν στρατηγικής σημασίας οδικό άξονα, δημιουργώντας μια σύγχρονη και απευθείας σύνδεση μεταξύ του ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού. Η νέα αυτή διαδρομή αναβαθμίζει ουσιαστικά τη διασύνδεση της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια.

Η σημασία του έργου επεκτείνεται και στις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς θα βελτιώσει τη σύνδεση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με τα λιμάνια του Βόλου και του Πειραιά, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως διεθνούς διαμετακομιστικού κόμβου. Παράλληλα, η ευκολότερη πρόσβαση αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην τοπική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη για όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.

«Ο Ε65 περνά πλέον στην τελική ευθεία και η ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει μια σημαντική τομή για τις μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο συνολικού μήκους 181 χιλιομέτρων, ο οποίος με το τελευταίο βόρειο τμήμα, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά μήκους 46 χιλιομέτρων, θα συνδέσει απευθείας τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

Η κατασκευή του έργου έχει προχωρήσει σε ποσοστό 95%, με τις εργασίες να βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο. Με την ολοκλήρωσή του, ο Ε65 θα αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Θα προσφέρει ασφαλέστερες μετακινήσεις, θα περιορίσει την απομόνωση δυσπρόσιτων περιοχών και θα δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των μεταφορών, της οικονομίας και του τουρισμού», σημείωσε στο ertnews.gr ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο πριν από λίγες εβδομάδες, διέσχισε ολόκληρο το υπό κατασκευή τμήμα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ενημερώθηκε αναλυτικά για την εξέλιξη των εργασιών, καθώς και για τις τεχνικές παραμέτρους των πιο απαιτητικών σημείων που απομένουν έως την ολοκλήρωση του έργου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του έργου

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), συνολικού μήκους 181 χιλιομέτρων, αποτελεί έργο νευραλγικής σημασίας για τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, καθώς μέσω της σύνδεσής του με την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονές της εξασφαλίζει πρόσβαση προς το εξωτερικό.

Η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος, με προϋπολογισμό 452 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί το τελευταίο βήμα για την πλήρη ανάπτυξη του άξονα του Ε65. Πρόκειται για ένα έργο με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής απαιτεί σύνθετες και εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες.

Ενδεικτικά, το σύνολο του βόρειου τμήματος, μήκους 70 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει 6 ανισόπεδους κόμβους, 2 σήραγγες, 23 γέφυρες, 14 άνω και 40 κάτω διαβάσεις. Κατασκευάζεται με διατομή δύο λωρίδων ανά ρεύμα κυκλοφορίας, λωρίδα έκτακτης ανάγκης και μεσαίο διάζωμα με αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας.

Ρεπορτάζ Ρεγγίνα Σαβούρδου

ertnews.gr