Στο 40% η πρόοδος εργασιών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων δυτ. Θεσσαλίας που υλοποιεί ο Δ. Τρικκαίων

Στο 40% περίπου βρίσκεται το μεγάλο έργο των περίπου 31.000.000 € στα Τρίκαλα για τα απορρίμματα, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Τρικκαίων. Πρόκειται για τη «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας», που κατασκευάζεται στον χώρο του νυν ΧΥΤΑ (θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσμαρίνας» στον Παλαιόπυργο του Δ. Τρικκαίων) που αφορά δυναμικότητα περίπου 59.000 τόνους αποβλήτων τον χρόνο.

Ο Δήμος Τρικκαίων είχε διεξαγάγει τον σχετικό διαγωνισμό τον Μάιο του 2020 και σε αυτόν αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία Μεσόγειος AQUA (Μεσόγειος ΑΕ) με προϋπολογισμό (μαζί με ΦΠΑ) στα 40.817.891 €.

Οφέλη

Η ολοκλήρωση του έργου επιφέρει οφέλη για όλη τη δυτική Θεσσαλία, τους 10 Δήμους της και τους περίπου 250.000 κατοίκους της. Τα οφέλη είναι:

– μείωση του, προς υγειονομική ταφή, ρεύματος απορριμμάτων

– κατ’ επέκταση, αύξηση της διάρκειας ζωής του χώρου διάθεσης που λειτουργεί ήδη στην περιοχή,

– ανάκτηση υλικών που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν,

– μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

– ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της δυτικής Θεσσαλίας, στο πλαίσιο προώθησης της ανακύκλωσης

– παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας

– παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου.

– εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης

– ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα.

– δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

10 διαφορετικές μονάδες για 2 γραμμές επεξεργασίας

Στη ΜΕΑ θα λειτουργούν

Γραμμή επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. Γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

Για να λειτουργούν, κατασκευάζονται:

1. Μονάδα Υποδοχής όπου θα γίνεται η παραλαβή, σε ξεχωριστές θέσεις κάθε φορά, των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που θα δέχεται η μονάδα, δηλαδή:

– Υποδοχή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων

– Υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

2. Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και χειροδιαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτηση από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, σιδηρούχα, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο) και λοιπών ανακτήσιμων υλικών.

3. Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, που αφορά κυρίως την απομάκρυνση των προσμίξεων και την προετοιμασία του υλικού για το επόμενο στάδιο.

4. Δεματοποίηση και αποθήκευση των ανακτηθέντων υλικών.

5. Μονάδα Κομποστοποίησης και ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α.

6. Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

7. Μονάδα μετακομποστοποίησης και ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.

8. Μονάδα Ραφιναρίσματος του κομπόστ από το οργανικό των σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κομπόστ τύπου Α΄) και από το προδιαλεγμένο οργανικό-πράσινα απόβλητα.

9. Μονάδα/ες αποθήκευσης τελικών προϊόντων.

10. Μονάδα διαχείρισης βιοαερίου-συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δυναμικότητα 58.500 τόνων αποβλήτων

H συνολική ετήσια δυναμικότητα της ΜΕΑ ανέρχεται σε

– 45.453 τον/έτος σύμμεικτα απόβλητα

– 13.752 τον/έτος προδιαλεγμένα οργανικά (9.626,40 τον/έτος προδιαλεγμένα οργανικά βιοαπόβλητα και 4.125,60 τον/έτος «πράσινα»)

– σύνολο 59.205 τον/έτος περίπου απόβλητα.