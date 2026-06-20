Στο “φουλ” οι μηχανές της ΝΔ για εκλογές – Περιοδείες και στη Θεσσαλία από πρωτοκλασάτα στελέχη 

Αν και το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει σε κάθε ευκαιρία ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, οι κομματικές μηχανές “φουλάρουν” με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε μία από τις 12 περιφέρειες.

Ήδη, οι επισκέψεις έχουν αρχίσει εδώ και ημέρες, με κλιμάκια πρωτοκλασσάτων υπουργών να βγαίνουν στο πεδίο, με στόχο και να έρθει η Νέα Δημοκρατία πιο κοντά στους πολίτες, αλλά και να επικοινωνήσει το κυβερνητικό έργο.

Αυτό το μοντέλο άλλωστε είχε ακολουθήσει η γαλάζια παράταξη και πριν από τις εκλογές του 2023, αυτό έχει πρόθεση να επαναλάβει και τώρα επισκεπτόμενη όλη την Ελλάδα και επιμένοντας σε περιοχές, όπου υπάρχουν δημοσκοπικές..τρύπες.

Μετά τη Δυτική Ελλάδα, ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα η Πελοπόννησος και στη συνέχεια η Θεσσαλία με τη συμμετοχή στις περιοδείες κορυφαίων υπουργών.

Στη Θεσσαλία θα παραστούν οι Νίκος Δένδιας, Άδωνις Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης και Σοφία Ζαχαράκη.

Οι αγρότες είναι μία ειδική περίπτωση για την Νέα Δημοκρατία, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι απομάκρυνε πολλούς ψηφοφόρους της γαλάζιας παράταξης, που είναι αναγκαίο να…επαναπατριστούν.

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr (Mε πληροφορίες από thetoc.gr)