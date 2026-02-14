Στο Σύνταγμα οι Θεσσαλοί αγρότες – Το μεσημέρι η αποχώρηση των τρακτέρ

Στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζεται η κινητοποίηση αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από όλη τη χώρα και κυρίως από τη Θεσσαλία, με περίπου 2.500 διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στην πλατεία Συντάγματος.

Οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ζητούν την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν άλυτα.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση των αποζημιώσεων.

Η χθεσινή συγκέντρωση, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 19:30, πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη αγροτικών, εργατικών και φοιτητικών συλλόγων. Οι αγρότες παρέμειναν στο Σύνταγμα όλη τη νύχτα, με τα τρακτέρ τους –σύμβολο των αγώνων τους– να βρίσκονται σε κεντρικό σημείο και ομάδα διαδηλωτών να τα περιφρουρεί. Η παραμονή τους στην πλατεία αναμένεται να διαρκέσει έως το μεσημέρι.

Σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με νέο συλλαλητήριο στην Αθήνα, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επιδιώκουν να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση και να αναδείξουν τα αιτήματά τους για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις.

Η κινητοποίηση έχει επηρεάσει την κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο δρόμος μπροστά από τη Βουλή στην πλατεία Συντάγματος παραμένει κλειστός, ενώ η κυκλοφορία στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής. Η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή έως την αποχώρηση των τρακτέρ το μεσημέρι.

Στα βασικά αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα καύσιμα και η προστασία των αγροτών και κτηνοτρόφων από την οικονομική αβεβαιότητα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, υπογράμμισε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, καθώς –όπως ανέφερε– τα αιτήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα παρά τις επαφές με τον Πρωθυπουργό.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από mononews.gr)