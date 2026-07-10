Στο νοσοκομείο 40χρονη μετά από σοβαρό επεισόδιο με τον 45χρονο σύντροφό της στα Τρίκαλα

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων διακομίστηκε το βράδυ της Πέμπτης μια 40χρονη γυναίκα, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε με τον 45χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικά φραστικό επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού εξελίχθηκε σε ένταση και στη συνέχεια σε περιστατικό άσκησης βίας, με αποτέλεσμα η 40χρονη να χρειαστεί ιατρική φροντίδα και να μεταφερθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η υπόθεση κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Λίγο αργότερα, στο Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκε και ο 45χρονος, καθώς, ενώ βρισκόταν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων προκειμένου να δώσει κατάθεση για το συμβάν, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του για ιατρικό έλεγχο.

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