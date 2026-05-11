Στο νοσοκομείο Τρικάλων ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας – “Στόχος μας οι καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας Υγείας”

“Με σταθερά βήματα η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τομέα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Υγείας”, αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και επισημαίνει:

“Στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων που έθεσε ο Δημήτρης Κουρέτας, επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, συνοδευόμενη από την αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και περιφερειακούς συμβούλους, με αφορμή την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που θα συμβάλει σε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας προς τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής και επί τω βελτίω συνθήκες εργασίας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζήτησε την καλύτερη δυνατή συνεργασία από τη διοίκηση του Νοσοκομείου, γεγονός που θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο παροχών υγείας προς τους πολίτες.

Η διοικητής του Δ.Σ. του νοσοκομείου κ. Ρογγανάκη από την πλευρά της, εξέφρασε τις ευχαριστίες της για τη στήριξη που παρέχει η Περιφερειακή αρχή αλλά και για την άμεση ανταπόκριση σε ζητήματα που αφορούν στο Νοσοκομείο.

Ειδικότερα, ο κ. Κουρέτας σημείωσε ότι είναι σταθερή η στόχευση για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες των Τρικάλων, καθώς για την Περιφερειακή αρχή, η Υγεία αποτελεί Προτεραιότητα στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού. «Μας ενδιαφέρει πρωτίστως να έχει ο πολίτης πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας και για αυτό αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Όπως σημείωσε, σε μόλις δύο χρόνια και κάτι θητείας της περιφερειακής αρχής, οι χρηματοδοτήσεις που ήδη δόθηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Υγεία από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας είναι πολλαπλάσιες από εκείνες που δόθηκαν συνολικά επί της προηγούμενης περιφερειακής αρχής.

Στο νοσοκομείο Τρικάλων στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εκταμιεύτηκε κονδύλι ύψους 203.000 ευρώ για την προμήθεια: 1) Φορητού Υπερηχοτομογράφου για Αναισθησιολογική Χρήση, 2) Χειρουργικού Μικροσκοπίου για Οφθαλμολογική Χρήση, 3) Έξι (6) Κλινών Αιμοκάθαρσης. Πλέον βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των προσφορών.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, πραγματοποιήθηκε ευρεία συνάντηση στο γραφείο της διοικητού του νοσοκομείου κ. Ρογγανάκη, με την παρουσία, της αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χ. Ντιντή, των περιφερειακών συμβούλων της συμπολίτευσης κ.κ. Ξάφου, Δαλαμάγκα, Κολιού, καθώς και του διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας και μέλους του Δ.Σ. του νοσοκομείου Στέφανου Μυλωνά.

Σε δηλώσεις της η χωρική αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Ντιντή επισήμανε την απρόσκοπτη και σταθερή στήριξη, στο μέτρο του δυνατού, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προς την επίλυση προβλημάτων αλλά και συνδρομής σε υλικοτεχνική υποδομή στο Νοσοκομείο. «Διότι, πρώτα και πάνω από όλα είναι η Υγεία των συμπολιτών μας», τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια.

Από την πλευρά του ο κ. Μυλωνάς τόνισε το γεγονός του υψηλού επιπέδου λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών του νοσοκομείου

και έκανε λόγο για σημαντική ενίσχυση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην υλικοτεχνική υποδομή. Τόνισε ωστόσο, ότι υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση σε συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες δεν είναι ελκυστικές για το ΕΣΥ.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τη σειρά του αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης κατανομής των θέσεων ΕΣΥ στα νοσοκομεία της χώρας.”.