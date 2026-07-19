Στο νομό Τρικάλων την Πέμπτη ο Κ. Μητσοτάκης – Θα εγκαινιάσει το βόρειο τμήμα του Ε65

Το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή εγκαινίων του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στα ΣΕΑ Αγιοφύλλου, με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, θα δοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του άξονα, σηματοδοτώντας την πλήρη ολοκλήρωση του Ε65. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη σύνδεση της Θεσσαλίας με την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης.

Η κεντρική τελετή θα φιλοξενηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, επισφραγίζοντας την ολοκλήρωση ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη Θεσσαλία όσο και για το σύνολο της χώρας.