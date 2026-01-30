Στο μικροσκόπιο οι άδειες της Βιολάντα – Νέες εκσκαφές για επιπλέον στοιχεία

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα που κατέρρευσε έπειτα από ισχυρή έκρηξη με αποτέλεσμα πέντε εργάτριες να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr από καλά ενημερωμένες πηγές, την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούν οι εκσκαφές για την ανεύρεση νέων στοιχείων, ενώ θα ληφθούν και νέες συμπληρωματικές καταθέσεις από άλλα άτομα της επιχείρησης.

Παράλληλα, οι ερευνητές της ΔΑΕΕ πήραν χθες Πέμπτη (28/1) τους φακέλους της εταιρείας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για να ελέγξουν τις άδειες λειτουργίες κα.

Πολύμηνη η διαρροή, είχαν ενημερώσει οι υπάλληλοι

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, πολλοί υπάλληλοι είχαν μυρίσει – άλλοι πολύ άλλοι λίγο – μια μυρωδιά που παρέπεμπε σε αέριο και είχαν ενημερώσει σχετικά τους προϊσταμένους τους.

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος βάρδιας ο οποίος ανέφερε ότι κάποιοι εργαζόμενοι τον είχαν ενημερώσει για την περίεργη αυτή μυρωδιά και ότι αυτός με τη σειρά του είχε μεταφέρει την πληροφορία στον υπεύθυνο παραγωγής.

Από την έρευνα που διεξήγαγαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής κατέληξαν γρήγορα στο συμπέρασμα ότι αιτία της φονικής έκρηξης αποτέλεσε η διαρροή προπάνιου. Το αέριο συγκεντρώθηκε στο υπόγειο και ένας σπινθήρας οδήγησε στην τεράστια έκρηξη που κόστισε πέντε ζωές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως διαφαίνεται από την έρευνα το υπόγειο δεν ήταν δηλωμένο και χρησιμοποιούνταν κυρίως ως αποθηκευτικός χώρος. Η είσοδος του προπανίου εντός του υπόγειου έγινε μέσω των οπών που υπήρχαν στο οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αυτό που ελέγχουν τώρα οι ερευνητές είναι αν η επιχείρηση είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ενώ αυτό που εξετάζεται ως πιθανότερη αιτία της διαρροής του αερίου είναι εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι στον δρόμο πάνω από σωληνώσεις προπανίου.