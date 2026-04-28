Στο “Θεσσαλία 2021 – 2027” η ανάπλαση του Αγιαμονιώτη ποταμού – Τι θα γίνει στην περιοχή

Τα Τρίκαλα είναι (και) τα ποτάμια τους. Και με γνώμονα της ζωής την πόλη, μετά την πολύ επιτυχημένη ανάπλαση που υλοποίησε ο Δήμος Τρικκαίων στις όχθες του Ληθαίου, σειρά παίρνει ο έτερος σημαντικός ποταμός της πόλης, ο Αγιαμονιώτης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δημοσιοποίησε την ένταξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, του πρώτου από τα 3 συνολικά έργα του Δήμου Τρικκαίων για την ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Αγιαμονιώτη ποταμού. Φέρει τον τίτλο ««Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Αγιαμονιώτη ποταμού κατά μήκος της κοίτης από νησάκι του μύλου Ματσόπουλου έως αθλητικό πάρκο Πυργετού».

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021 2027» και στην Προτεραιότητα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις» με προϋπολογισμό 2.680.461,54 €. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 3 έργων του Δήμου Τρικκαίων για τον Αγιαμονώτη ποταμό ανέρχεται στα 12.280.461,54 €.

Μετά την ένταξη του έργου, ο Δήμος Τρικκαίων αναλαμβάνει τη διαδικασία διαγωνισμού, για να αναδειχθεί ο εργολάβος που θα το κατασκευάσει.

Τι θα γίνει στην περιοχή

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την παρόχθια περιοχή του Αγιαμονιώτη ποταμού ανάμεσα σε δύο σχολεία και δύο γέφυρες: από τη γέφυρα που βρίσκεται στο 16ο Δημοτικό Σχολείο (Πυργετός) μέχρι περίπου τη γέφυρα στο 28ο Δημοτικό Σχολείο.

Στην περιοχή δημιουργείται ένα δίκτυο για πεζούς και ποδηλάτες, με χώρους δραστηριοτήτων (αναψυχής, άθλησης, εκπαίδευσης, ανάπαυσης κ.ά.). Συγκεκριμένα, διαμορφώνονται:

– ζώνη προστασίας–διαχωρισμού του ποδηλατόδρομου από το πρανές του ποταμού ελαχίστου πλάτους 0,50 μ., όπου θα τοποθετηθούν φωτιστικά και θα γίνει φύτευση – ποδηλατόδρομος πλάτους 2,00μ. από τη μία όχθη,

– ποδηλατόδρομος πλάτους 1,50μ. από την απέναντι όχθη, αμφότερες μονής κατεύθυνσης

– ζώνη κίνησης πεζών κυμαινόμενου πλάτους 1,50 μ. στη μία όχθη

– ζώνη κίνησης πεζών στην απέναντι όχθη κοινή με την κίνηση των οχημάτων

– οδός ήπιας κυκλοφορίας πλάτους 4,00 μ.

– ζώνη φύτευσης κυμαινομένου πλάτους και χώρος καθιστικών

Αυτά τα έργα συνοδεύονται με

– υποβίβαση πεζοδρομίων στις διαβάσεις

– οδηγό όδευσης τυφλών

– ασφαλείς διαβάσεις

– σήμανση και προειδοποίηση

– καθιστικά, ξύλινα κιγκλιδώματα, δοχεία απορριμμάτων

– νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού

Στόχος, το να διασφαλίζεται το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα να ενισχύεται η ταυτότητα της περιοχής, που αποτελεί ένα σημαντικό τοπίο περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας της πόλης.

Η ΣΒΑΑ

Το έργο εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων, που εκπόνησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων και ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τη αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία».

Η ΣΒΑΑ έχει τίτλο «Τρίκαλα 2027: Βιώσιμη, Λειτουργική και Ανθεκτική Πόλη», αποτελείται από συνολικά 9 νέα έργα ύψους 19.085.821,54 €. Πρόκειται για την επόμενη φάση του σχεδιασμού του Δήμου Τρικκαίων να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα έργων που θα συνδυάζει

– την κοινωνική πολιτική

– την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης

– την αναβάθμιση του Αγιαμονιώτη και του Ληθαίου ποταμών

– την πραγματική οικονομία

– την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος των Τρικάλων.

Μαζί με τα μεταφερόμενα έργα από το προηγούμενο ΣΒΑΑ, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 22.815.360 €.

Όλα τα έργα για τον Αγιαμονιώτη

Τα έργα για τον Αγιαμονιώτη αναλυτικά είναι:

Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Αγιαμονιώτη Ποταμού Κατά Μήκος της Κοίτης από Παραλία Ζάχαρη έως Νησάκι του Μύλου Ματσόπουλου και Διασύνδεσή του με τον Αστικό Ιστό, με Παρεμβάσεις Βιώσιμης Κινητικότητας: 7.800.000 € Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Αγιαμονιώτη Ποταμού Κατά Μήκος της Κοίτης από Νησάκι του Μύλου Ματσόπουλου έως Αθλητικό Πάρκο Πυργετού: 2.680.461,54 € Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Αγιαμονιώτη Ποταμού Κατά Μήκος της Κοίτης από Σ.Ε.Φ.Α.Α. έως Παραλία Ζάχαρη: 1.800.000 €

Σταδιακά αναμένονται οι εντάξεις και των άλλων 2 έργων.

Όλα τα έργα τη ΣΒΑΑ 2

Μαζί με τα προηγούμενα, η ΣΒΑΑ 2 εγκρίθηκε και για τα έργα:

Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού Κατά Μήκος της Κοίτης από Γέφυρα Μαιευτηρίου έως την Εθνική Οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων: 1.900.000 € Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού Κατά Μήκος της Κοίτης από Γέφυρα Αρριανού έως Σ.Ε.Φ.Α.Α.: 3.600.000 € Ενίσχυση της Λειτουργίας του Οργανισμού Προβολής & Προώθησης της Περιοχής (DMMO): 290.000 € Ίδρυση Δομής Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδα & Επιταχυντής Νεοφυών & Υφιστάμενων Επιχειρήσεων) SPOROS Business LAB: 200.000 € Λειτουργία Δομής Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδα & Επιταχυντής Νεοφυών & Υφιστάμενων Επιχειρήσεων) SPOROS Business: 650.000 € Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Εστιατορίου Δήμου Τρικκαίων: 165.360 €

Συνολικός προϋπολογισμός 19.085.821,54 €.

Όλα τα συνεχιζόμενο έργα ΣΒΑΑ

Υπενθυμίζεται ότι ως «γέφυρα» στο νέο αυτό ΣΒΑΑ υλοποιούνται έργα από το προηγούμενο ΣΒΑΑ. Πρόκειται για τα:

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης (Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας): 859.742,04 € Ανάπλαση Δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & Δημιουργία Πάρκου Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων: 285.076 €

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (PHASING)

Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής Αντίστασης, Ενοποίηση με Παρόχθια Ζώνη, 1.403.765,09 € Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού Κατά Μήκος της Κοίτης Εντός του Σχεδίου Πόλης: 1.180.955,33 €

Συνολικός προϋπολογισμός 22.815.360 €.

Από το γραφείο Τύπου