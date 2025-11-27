Στο εδώλιο 21χρονος Τρικαλινός για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικη

Αντιμέτωπος με κακουργηματικού βαθμού κατηγορία είναι ένας 21χρονος από τα Τρίκαλα, ο οποίος σε ηλικία 19 ετών σύναψε συναισθηματική σχέση με ανήλικη ηλικίας μόλις 13 ετών.

Ο νεαρός, ο οποίος μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε αφεθεί ελεύθερος χωρίς να του επιβληθεί κάποιος όρος, θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βόλου τη Δευτέρα κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικη ηλικίας κάτω των 15 ετών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 21χρονος γνωρίστηκε με την ανήλικη από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά το γεγονός ότι γνώριζε το νεαρό της ηλικίας της, άρχισε να συνομιλεί μαζί της και στην πορεία ανέπτυξε και συναισθηματική σχέση μαζί της την οποία διατηρούσε επί μήνες.

Συγκεκριμένα, φέρεται να διατηρούσε αυτή τη σχέση από τον Νοέμβριο του 2022 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 οπότε οι γονείς της ανήλικης ενημερώθηκαν σοκαρισμένοι για την κατάσταση και απευθύνθηκαν στις αρχές καταγγέλλοντάς τον.

Αμεσα ξεκίνησε έρευνα, ο 21χρονος κλήθηκε για απολογία στον ανακριτή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του επιβληθεί κάποιος καταναγκαστικός όρος, μέχρι τη δίκη.

taxydromos.gr