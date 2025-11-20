Στο δημοτικό συμβούλιο Μετεώρων το θέμα με το σακίδιο του δημάρχου Αβραμόπουλου

Στη σημερινή συνεδρίαση λογοδοσίας του δημοτικού συμβουλίου Μετεώρων θέτει, σύμφωνα με δημοσίευμα του aftodioikisi,gr (Νίκος Κοκινόπουλος), η αντιπολίτευση το θέμα “με την τσάντα με τα 40.000 ευρώ, που ξέχασε ο δήμαρχος Λ. Αβραμόπουλος στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας στις 29 του περασμένου Σεπτεμβρίου”. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Σ. Παπαχρήστος, ζητά να πληροφορηθεί τα εξής: «Σχετικά με την υπόθεση για την «βαλίτσα» με «φερόμενο υποτιθέμενο» περιεχόμενο 40.000,00 € όπως δημοσιεύθηκε σε περιφερειακά και κεντρικά Μ.Μ.Ε και sites καθώς και με την αντίδρασή σας μιλώντας για στοχοποίησή σας από τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νικόλαο Σακκά κάνοντας λόγο για κατευθυνόμενα δημοσιεύματα κατασυκοφάντησής σας και στην συνέχεια με την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εν’ αναμονή του πορίσματος (που πιστεύουμε να σας δικαιώνει). Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε σε σχέση με τον Κ. Νικόλαο Σακκά, Δήμαρχο Τρικκαιων για αποκατάσταση του κύρους σας και κατ’ επέκταση του κύρους του Δήμου Μετεώρων;»

Μισόλογα Αβραμόπουλου

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος, έχει απαντήσει με μισόλογα για το μείζον αυτό θέμα, κατηγορώντας τον δήμαρχο Τρικκαίων ότι διαδίδει ψευδώς ότι ξέχασε την τσάντα με τα 40.000 ευρώ. Παραδέχτηκε πάντως σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι πράγματι ξέχασε ένα σακ βουαγιάζ στην αίθουσα Gisemi του e-trikala αλλά όχι στην Γενική Συνέλευση της 29ης αλλά σε προηγούμενη! Ενώ, πρόσωπα του περιβάλλοντός του διαρρέουν ότι η συγκεκριμένη τσάντα περιείχε 1500 ή 1750 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται και στην ερώτηση του κ. Παπαχρήστου, την υπόθεση έχει αναλάβει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), ελεγκτές της οποίας στα μέσα Οκτωβρίου κατάσχεσαν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου, που όπως έχει δηλώσει ο δήμαρχος Τρικκαίων έχουν καταγράψει το περιστατικό, πήραν αντίγραφα σκληρών δίσκων από τα αρχεία υπολογιστών, αλλά και καταθέσεις από τους υπαλλήλους του Δήμου που εργάζονται στο Κέντρο Τεχνολογίας. Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επικοινώνησαν και με τους δύο δημάρχους (Σακκά και Αβραμόπουλο), χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο των συγκεκριμένων καταθέσεων.

trikalaenimerosi.gr (από το Aftodioikisi.gr)