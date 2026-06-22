Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα στην οδό Αμαλίας

Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στο οποίο ενεπλάκη οδηγώντας Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί οδικής ασφάλειας.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρικάλων, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Η υπόθεση αναβλήθηκε και παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμο, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκασή της.

trikalaenimerosi.gr