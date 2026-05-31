Στους πιο θερμούς προορισμούς της χώρας και τα Τρίκαλα την παραμονή του Αγίου Πνεύματος – Στον Τύρναβο η υψηλότερη θερμοκρασία

Με θερμοκρασίες που παρέπεμπαν περισσότερο σε καρδιά του καλοκαιριού παρά στις αρχές Ιουνίου, η παραμονή του Αγίου Πνεύματος καταγράφηκε ως η θερμότερη Κυριακή του έτους μέχρι σήμερα και για την περιοχή των Τρικάλων.

Η έντονη ζέστη έγινε αισθητή από τις πρωινές κιόλας ώρες, ενώ κατά το μεσημέρι και το απόγευμα ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 32 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης θερμικής επιβάρυνσης σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Το κύμα θερμών αερίων μαζών που επηρέασε τη χώρα έφερε τη Θεσσαλία στο επίκεντρο των υψηλότερων θερμοκρασιών πανελλαδικά. Αν και οι μεγαλύτερες τιμές καταγράφηκαν στη Λάρισα και ειδικότερα στα Δένδρα Τυρνάβου, τα Φάρσαλα και τη Χάλκη, ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι θερμοκρασίες και στα Τρίκαλα, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη εικόνα ζέστης σε ολόκληρο τον θεσσαλικό κάμπο.

Στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων, η κίνηση περιορίστηκε τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, με αρκετούς πολίτες να αναζητούν δροσιά στους χώρους πρασίνου, στις όχθες του Ληθαίου ποταμού ή σε κλιματιζόμενους χώρους. Αυξημένη ήταν και η επισκεψιμότητα σε ορεινούς προορισμούς του νομού, καθώς πολλοί επέλεξαν να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναζητώντας χαμηλότερες θερμοκρασίες στα χωριά της Πίνδου και του Ασπροποτάμου.

Η πρόωρη εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών προκαλεί παράλληλα προβληματισμό και στον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Οι καλλιέργειες σε αρκετές περιοχές του νομού εισέρχονται σε κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης και η παρατεταμένη ζέστη αυξάνει τις ανάγκες άρδευσης, ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής για τους αγρότες.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η φετινή θερινή περίοδος ξεκινά με ιδιαίτερα θερμές συνθήκες, ενώ η Θεσσαλία συγκαταλέγεται διαχρονικά στις περιοχές που καταγράφουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες της χώρας λόγω της γεωμορφολογίας και των εκτεταμένων πεδινών εκτάσεων.

Η σημερινή ημέρα αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη έντονη «δοκιμή» του φετινού καλοκαιριού για τα Τρίκαλα και συνολικά τη Θεσσαλία, με τον υδράργυρο να στέλνει από νωρίς το μήνυμα ότι οι ζεστές ημέρες που ακολουθούν ενδέχεται να είναι πολλές και απαιτητικές.

