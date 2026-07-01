Στους δρόμους ξανά οι αγρότες στα Τρίκαλα – Κινητοποίηση στις 3 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία

Σε νέα αγωνιστική κινητοποίηση προχωρούν οι τρικαλινοί αγρότες την Παρασκευή 3 Ιουλίου, συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Με τα αγροτικά τους μηχανήματα θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, στις 7 μ.μ.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του αγροτικού μπλόκου, οι παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, καθώς και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και στα μέτρα στήριξης.

Με την κινητοποίηση της Παρασκευής οι αγρότες επιδιώκουν να στείλουν μήνυμα ότι τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και ότι απαιτούνται άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

trikalaenimerosi.gr