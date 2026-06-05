Στον ανακριτή σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του – Θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί

Την οδύνη της για τον θάνατο του 82χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμό του 86χρονου αδελφού στα Τρίκαλα, εκφράζει η οικογένεια του δράστη.

Ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ υποστηρίζει ότι ο πυροβολισμός που στοίχισε τη ζωή του αδελφού του ήταν ατύχημα.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες το μεσημέρι όταν ο 86χρονος φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διέμενε ο δεύτερος, σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Τότε φέρεται να άνοιξε πυρ, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 86χρονος ήταν ο άνδρας που κάλεσε το 100, ενημερώνοντας τις αρχές για τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό του αδελφού του.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την μάχη των γιατρών, λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

trikalaenimerosi.gr