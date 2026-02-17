Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της “Βιολάντα”

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, Τρίτη, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων για τη φονική έκρηξη η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι του θα ζητήσουν προθεσμία 48 ωρών, μέχρι την Πέμπτη, για την απολογία του.

Η Εισαγγελία αποφάσισε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Συγκεκριμένα, η κατηγορία του εμπρησμού και της έκρηξης μετατράπηκε από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή Τρικάλων.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διέκοψε τη λειτουργία του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα και στη Λάρισα, διαπιστώνοντας άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς δεν διαθέτει πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ, πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

