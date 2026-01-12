Στον αέρα η συνάντηση αγροτών με Μητσοτάκη – Διαφωνίες για τη σύνθεση των επιτροπών

Αλαλούμ επικρατεί μια ημέρα πριν την κρίσιμη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς υπάρχει διαφωνία για τη σύνθεση των επιτροπών που θα πάνε στο Μαξίμου. Οι αγρότες εμφανώς δυσαρεστημένοι με την σύνθεση που επέλεξε το Μαξίμου διαμηνύουν ότι υπάρχει περίπτωση να μην προσέλθουν στον διάλογο.

Προκειμένου να καλυφθούν όλα τα φλέγοντα ζητήματα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αποφάσισε τη συγκρότηση δύο διακριτών ομάδων: μια 25μελή επιτροπή που θα επικεντρωθεί στα αμιγώς αγροτικά θέματα και μία 10μελή ομάδα που θα εκπροσωπήσει τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να «σπάσει» τα ραντεβού στα δύο, με δύο διακριτές προσκλήσεις: η πρώτη αφορά τους «σκληρούς» των μπλόκων, με αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ η δεύτερη θα αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους από άλλα μπλόκα, όπως τα Πράσινα Φανάρια, από την Κρήτη.

“Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τι πίστει να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις την Τρίτη”, ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη.

Μικροπρέπεια

Τη διαφωνία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που συνεδρίασε την Κυριακή στη Νίκαια με τη σύνθεση των δύο επιτροπών που έχουν προσκληθεί στο Μαξίμου από την κυβέρνηση για τη συνάντηση της Τρίτης διατύπωσε το πρωί της Δευτέρας ο αγρότης Γιάννης Κουκούτσης, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN.

«Περιμένουμε να πάμε στη συνάντηση και να συναντηθούν οι αγρότες των μπλόκων που είναι 45 μέρες στο δρόμο. Αυτές είναι επιτροπές, τις βγάλαμε, είναι αντιπροσωπευτικές και περιμένουμε αυτές από την κυβέρνηση να δεχτούν. Αν θέλει να δει δυο και πέντε επιτροπές μπορεί να τη δει ο πρωθυπουργός, η δικιά μας επιτροπή 25 αγρότες και 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους πρέπει να πάνε να συζητήσουν. Το τι θα πάρουν εκεί μέσα θα το δούμε. Κρατάμε μικρό καλάθι» είπε αρχικά. Και πρόσθεσε «δεν υπάρχει χρόνος, παρακολουθεί η κοινωνία».

«Αν είναι μικτές οι επιτροπές όπως τις ορίζει το Μαξίμου δεν θα πάμε στον διάλογο» ανέφερε ο αγρότης Γιάννης Κουκούτσης.

ethnos.gr