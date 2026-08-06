Στις 8 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοίνωσε ότι, οι επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) κατά τις πρόσφατες γενικές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλούνται να καταταγούν στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:00 π.μ.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, επιτυχόντες καλούνται να καταταγούν με τα καθορισθέντα δικαιολογητικά στη συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 04/2026).

Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους σπουδαστές είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.